13 Peiner Boxer präsentieren sich dem heimischem Publikum

„Vormittags können die Leute ruhig einkaufen gehen. Am Nachmittag sollen sie dann in die Gunzelin-Halle kommen“, sagt Ercan Caliskan vom Boxclub 62 Peine. Mit seinem Verein richtet er am heutigen Samstag das Finale der Meisterschaften im Verband Hannover/Lüneburg/Braunschweig aus. Er freut sich...