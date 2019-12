SG II am Rande einer Niederlage

Am Ende haben es sich die Edemisser Basketballer selbst verbockt. „Wir hatten den Tabellenführer am Rande eine Niederlage“, zeigt sich Trainer Rouven Wöhler aber trotzdem stolz von seinem Bezirksoberliga-Team. Zum Start des vierten Viertels hatten die Hausherren noch hauchzart in Front gelegen dann...