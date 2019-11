Drachen verlieren intensives Spiel

In der Handball-Regionsoberliga bahnt sich für die Peiner Herren- und Damenteams eine schwierige Saison an. Einzig die Drachenmänner stehen aktuell im Soll, während die anderen drei Teams am Wochenende erneut Niederlagen beziehen mussten. Zweidorf/Bortfeld II – HG Elm II 30:26 (16:12). Die Drachen...