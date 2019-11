Spaßkanone bei Drittligist und Lieblingscoach der Schüler

An einen Freiwurf erinnert sich Pavel Mokrys in seiner bisherigen Basketballer-Laufbahn besonders gerne zurück. Vor mehr als 1000 Zuschauern stand der gebürtige Edemisser für die Rostock Seawolves in der 2. Bundesliga Pro B, der dritten Liga im deutschen Basketball, auf der Platte und versenkte...