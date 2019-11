„Offener Kampf ohne Deckung“

Während es die U15 des SV Lengede trotz guter Leistung verpasste, im Tabellenkeller der Fußball-Bezirksliga zu punkten, machte es der VfB Peine eine Spielklasse weiter oben besser und gewann bei der Eintracht-Reserve in Braunschweig. Die U19 aus der Fuhsestadt sprang in der Bezirksliga an die...