Ungenauigkeiten im Tiebreak verhindern Sieg in Oldenburg

Beim Oldenburger TB punktet wahrlich nicht jeder Volleyball-Regionalligist und schon gar nicht im Vorbeigehen. Doch weil die Vikings aus Vallstedt und Vechelde in diesem Auswärtsspiel zunächst mit 2:0 in Front lagen dann aber noch mit 2:3 verloren, weiß Co-Kapitän Oliver Wendt nicht so richtig „ob...