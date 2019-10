Chancenwucher beim TSV – aber nur 1:1

Am Ende hatten Niclas Kamp und Markus Reiff noch einmal die Chance, dem TSV Wendezelle drei Punkte in der Fußball-Bezirksliga zu bescheren. Doch auch diese beiden Abschlüsse fanden, so wie viele andere an diesem Sonntagnachmittag, nicht den Weg in das Tor des TSV Schöppenstedt. „In der zweiten...