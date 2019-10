Lafferde geht den Zweikämpfen aus dem Weg und verliert 0:3

„Ich komme mir hier langsam ein bisschen verarscht vor“, richtete der Groß Lafferder Trainer Marco Heidemann das Wort in der Kabine an seine Mannschaft. Der Grund: Bei der 0:3-Auswärtspleite der Teutonia in Lehndorf habe die Mannschaft in den ersten 45 Minuten fast gar nicht den Ball gehabt und...