Erst ein Punkt, nun der erste Sieg

Den vierten Landesligasieg in Folge tüteten die U17-Fußballer des VfB Peine ein. Nach drei Treffern in der ersten Halbzeit musste das Team von Christian Kraune aber nochmal kurz schwitzen. Lengede und Oberg gewannen ihre Spiel in der Bezirksliga souverän und kassierten bei ihren Siegen keine...