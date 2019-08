Wedtlenstedt siegt auch dank dem Wetter

In der Fußball-Kreisklasse gab es in Woltorf ein Elf-Tore-Festival ge-gen Wipshausen zu sehen, Woltwiesche II drehte einen 1:4-Rückstand gegen Edemissen II. Arminia Vechelde II – SV Teutonia Groß Lafferde II 1:0 (0:0). Tore: 1:0 Bigalke (68.). Der Gastgeber hatte das Spiel in der ersten Halbzeit...