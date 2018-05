Zwei Peiner springen in die Landesliga

Foto: Henrik Bode

Die Handballer der SG Zweidorf/Bortfeld (Leibchen) und die der HSG Nord Edemissen schenkten sich in der Relegation nichts. Letztlich gewannen die Drachen das Duell. In der Landesliga könnten die beiden Peiner Teams in der kommenden Saison wieder aufeinander treffen. Foto: Henrik Bode