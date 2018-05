Ullmer dominiert Siebenkampf

Bei den zweitägigen Mehrkämpfen der Leichtathleten in Edemissen war die geballte Frauenpower der LG Peiner Land am Start. In gleich drei Altersklassen heimsten die Athletinnen des Ausrichters die Titel ein. Die beste Leistung zeigte dabei die Jüngste im Bunde. In ihrem ersten Siebenkampf sammelte...