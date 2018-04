Die Arminia-Serie soll halten

Vechelde In Vechelde kommt es am Sonntag zum Duell der Tabellen-Nachbarn der Fußball-Bezirksliga 2. Die Arminia empfängt den MTV Salzdahlum. Beide Mannschaften standen sich bereits Anfang des Monats gegenüber (Foto), Vechelde gewann das Nachholspiel in Salzdahlum mit 4:2. „Wir wissen also, wie wir den...