Torloses Remis im Tabellenkeller

Auch der Eckball des SC Rot-Weiß Volkmarode in der Nachspielzeit des Duells mit den Broistedter Pfeilen brachte an diesem Abend nichts ein. Schon zuvor waren die Bezirksliga-Fußballer beider Teams stets an den gegnerischen Keepern gescheitert oder waren erst gar nicht bis dahin gekommen. Zumindest...