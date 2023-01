Vizemeister Frellstedt startet holprig

Der Auftaktspieltag zur neuen Bundesliga-Saison hatte es für das Frellstedter Radpolo-Duo Luisa Artmann/Theresa Sielemann in sich. Zu Gast in der Süpplinger Schulsporthalle war zum einen der Reideburger SV I, der den Frellstedterinnen in der Vorsaison im Finale um die deutsche Meisterschaft die Titelverteidigung verwehrt hatte. Mit dem RSV Jänkendorf und Reideburg II warteten weitere unangenehme und mit dem RC Lostau ein noch unbekannter Gegner auf das Team der RSV Frellstedt.

Erster Gegner des RSV-Duos war Aufsteiger Lostau, „ein Team, gegen das wir zuvor noch nicht gespielt hatten. Wir wussten also nicht, was uns da erwartet“, sagte Sielemann. Das junge RC-Team bereitete den Gastgeberinnen zunächst einige Probleme und nutzte aus, „dass wir irgendwie noch nicht so richtig wach waren. Aber Lostau hat auch wirklich gut gespielt“, bilanzierte die Frellstedterin. Artmann und Sielemann fanden nach und nach aber besser in die Partie, steigerten sich in der Abwehr und wirkten zunehmend lockerer. Letztlich setzte sich der Vizemeister noch mit 6:3 durch.

Zwei Siege zum Start, dann macht sich das fehlende Training bemerkbar

Den positiven Trend setzte das RSV-Team auch im zweiten Spiel gegen Jänkendorf fort – „ein Gegner, mit dessen Spielweise wir sonst oft Probleme haben“, erklärte Sielemann. Dieses Mal fanden sie und ihre Partnerin aber einen Erfolgsschlüssel: „Luisa hat offensiv verteidigt und eine der Jänkendorferinnen fast komplett aus dem Spiel genommen.“ Auf diese Weise gelang es den Gastgeberinnen immer wieder, den Ball abzufangen und über schnelle Gegenstöße Tore zu erzielen, so dass am Ende ein deutlicher 8:3-Erfolg zu Buche stand.

Im Spiel gegen Reideburg II, das mit einer erfahrenen Ersatzspielerin angetreten war, verlor das RSV-Duo aber seine Linie. „Wir waren im Angriff viel zu statisch, wodurch wir die Gegnerinnen nicht richtig beschäftigen konnten“, erläuterte Sielemann. Dabei habe sich der Trainingsnachteil der Frellstedterinnen bemerkbar gemacht. Weil Artmann in Obernfeld im Harz wohnt und Sielemann in Braunschweig, können die beiden kaum gemeinsam trainieren und sich einspielen.

Frellstedt kassiert eine Niederlage mehr als einkalkuliert

„Im Dezember waren wir beide auch noch krank, so dass wir nicht mal individuell trainieren konnten.“ Reideburg habe mit seinen beiden Bundesliga-Teams hingegen regelmäßige Trainingsmöglichkeiten auf hohem Niveau. So musste sich die Frellstedter Mannschaft zunächst Reideburg II mit 3:5 beugen und war im abschließenden Duell, der Neuauflage des DM-Endspiels, gegen Reideburgs erste Mannschaft ohne Siegchance (2:6).

„Am Ende war es eine Niederlage mehr als wir einkalkuliert hatten. Sechs Punkte und Platz 5 sind nach dem ersten Spieltag aber auch kein Beinbruch“, resümierte Sielemann. Sie sei überzeugt, dass sie und Artmann sich mit weiterer Spielpraxis steigern und die Qualifikation für die DM-Endrunde erneut erreichen können.

Am Samstag geht’s um den Finaleinzug

Schon am kommenden Samstag, 14. Januar, geht es für das Frellstedter Radpolo-Duo Luisa Artmann/Theresa Sielemann weiter, allerdings nicht in der Bundesliga, sondern im Deutschlandpokal. Von 14 Uhr an kämpft es in Darmstadt um den Einzug ins Finale.

In der Gruppe 1 des Halbfinals trifft das RSV-Team erneut auf einige der Gegnerinnen vom vergangenen Wochenende – den Reideburger SV II, den RSV Jänkendorf und den RC Lostau – sowie den RSV Kostheim und die RSG Ginsheim I. „Für uns geht es nur darum, einen der ersten vier Plätze zu belegen, um ins Finale einzuziehen“, gibt Sielemann die Zielsetzung vor und schiebt nach: „Das sollte für uns auch machbar sein.“

In der Gruppe 2 kämpfen der amtierende deutsche Meister Reideburger SV I, die RSG Ginsheim II und III, der Tollwitzer RSV, der VC Darmstadt I sowie der RSV Kostheim II um die vier Finalplätze.

