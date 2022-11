Alexander Hamburg und die Süpplinger könnten mit einem Sieg auf einen Zähler an Türk Gücü II heranrücken.

1. Fußball-Kreisklasse SpVg Süpplingen will oben dranbleiben

An der Helmstedter Kantstraße wäre definitiv nichts gegangen. Um zumindest die Chance zu wahren, am Sonntag spielen zu können, haben der FC Türk Gücü Helmstedt II und die SpVg Süpplingen kurzerhand das Heimrecht getauscht. Das Topspiel der 1. Fußball-Kreisklasse steigt also ab 14 Uhr bei der Spielvereinigung.

SpVg Süpplingen passt sich den Topteams an

Dass es wieder gegen ein Spitzenteam geht, passt den Süpplingern gut, denn „bislang haben wir uns immer so ein bisschen dem Gegner angepasst“, sagt SpVg-Trainer Vitali Mikulitsch und nennt beispielhaft den 6:1-Sieg gegen Holzland. „Und gegen Lauingen Bornum II haben wir lange mit 2:1 geführt. Eine Woche später haben wir aber gerade so mit 1:0 gegen Offleben/Büddenstedt gewonnen.“

Nun seien seine Schützlinge heiß aufs Duell mit dem Tabellenzweiten. „Wir haben trotz des schlechten Wetters gut trainiert, hatten 16 Spieler bei der Einheit“, erzählt Mikulitsch, der seine Süpplinger nach dem personellen Umbruch im Sommer auf einem guten Weg sieht. Er sei vom bisherigen Erfolg „positiv überrascht“, da viele Spieler zuvor nur in der 3. Kreisklasse aktiv waren. Nun hofft er, dass sein Team den Druck aufs Spitzenduo weiter erhöhen kann. „Wir wollen so lange wie möglich oben dranbleiben.“

Außerdem spielen: FC Schunter II – SG Lapautal, FSV Schöningen III – TSV Süpplingenburg, FC Nordkreis II – SG Offleben/Büddenstedt (alle So., 12 Uhr), STV Holzland – TVB Schöningen, MTV Sunstedt – FC Heeseberg II (beide So., 14 Uhr).

jse

