Heeseberg geht mit offenem Visier ins Duell mit Hondelage

Söllingen. Die Mannschaft von Michael Grahe startet mit einem Heimspiel in die Rückrunde. Die Bilanz des Gegners ist stark, der FC will „alles reinhauen“.

Nach ihrem Erfolg in Salzdahlum (in Gelb Linus Hennecke) wollen Niklas Gödde (rechts) und der FC Heeseberg auch gegen den favorisierten MTV Hondelage punkten.

Mit dem Heimspiel gegen den MTV Hondelage läutet der FC Heeseberg an diesem Sonntag (14 Uhr) in Söllingen seine Rückrunde in der Fußball-Bezirksliga 2 ein. In diese startet der Gastgeber als Tabellensechster, der MTV steht derzeit auf Rang 4. Beide haben noch ein Nachholspiel in der Hinterhand. Beim FC soll das vor drei Wochen ausgefallene Spiel beim TSV Sickte am 4. Dezember nachgeholt werden, Hondelage schließt am kommenden Mittwoch beim SV Kralenriede seine Hinrunde erst offiziell ab.

„Hondelage ist zurzeit in Topform und daher der klare Favorit“, sagt Heesebergs Trainer Michael Grahe. Der MTV hat bislang acht Zähler mehr gesammelt als seine Mannschaft. Zwar legte Hondelage mit vier Unentschieden und einer Niederlage einen schwachen Saisonstart hin. Das 1:2 bei Landesliga-Absteiger Germania Lamme ist aber bis heute die einzige Schlappe des MTV, der seither eine imposante Serie mit acht Siegen – darunter das 1:0 beim FC Türk Gücü Helmstedt – und einem Remis hinlegte.

3:3 nach 0:3 – gute Erinnerungen ans Hinspiel

Grahe verspricht aber: „Wir werden wieder alles reinhauen, um die drei Punkte zu holen.“ Der sichere 4:1-Erfolg seines FC beim MTV Salzdahlum vor einer Woche hat bei ihm die Zuversicht auf die Partie gegen Gäste aus dem Nordosten Braunschweigs gesteigert, ebenso die Erinnerung an das erste Saisonduell. „Im Hinspiel haben wir mit einer überragenden kämpferischen Leistung nach einem 0:3-Halbzeitrückstand noch ein 3:3 geholt“, blickt Grahe zurück.

In den Begegnungen der vergangenen Saison hatte sich jeweils der Gast durchgesetzt – die Bilanz zwischen diesen beiden Teams ist also ausgeglichen. Auch deshalb ist Grahe „gespannt, was am Ende dabei herauskommt. Wir werden versuchen, an die Leistung vom vergangenen Wochenende anzuknüpfen und werden – ebenso wie Hondelage – mit offenem Visier ins Spiel gehen. Vielleicht wird es ja ein ähnlich torreiches Spiel wie das Hinspiel.“

Fehlen werden dem FC dabei auf jeden Fall Niklas Wikert, Marvin Kote und Erik Mühl.

