Anpfiff des SV-Spiels ist „eher unwahrscheinlich“

Das Restprogramm vor der Winterpause sieht für die SV Lauingen Bornum in der Fußball-Bezirksliga 2 noch eine Englische Woche mit Spielen beim TSV Sickte (Sonntag, 14 Uhr), beim FC Türk Gücü Helmstedt (Mittwoch, 19 Uhr) sowie in Bornum gegen den TSV Wendezelle (27. November) vor. Womöglich wird aber keines dieser Spiele mehr angehen.

Schon vor einer Woche hatte SV-Coach Marcel Schoolmann aufgrund der schwierigen Platzbedingungen in Bornum bezweifelt, „dass die Partie gegen Wendezelle noch stattfinden kann“. Die derzeitige Witterung erhöht die Chancen sicher nicht. Dass an diesem Sonntag gespielt werden kann, ist schon jetzt nahezu ausgeschlossen. Der Platz am Sickter Stadtweg ist dafür bekannt, dass er gerade bei Regen extrem anfällig ist. Zudem hat der TSV seit Wochen Probleme mit der Drainage, weshalb die letzten Heimspiele abgesagt (gegen Heeseberg) oder per Heimrechttausch örtlich verlegt (gegen Lamme) wurden.

Der ist nun zum Auftakt der Rückrunde aber nicht mehr möglich. TSV-Coach Alexander Eckholt erachtet eine Austragung der Partie gegen „LaBo“ als „eher unwahrscheinlich“. Im Raum steht noch eine Verlegung nach Hötzum. Jedoch wurde eine Partie der 1. Nordharzklasse, die dort hätte stattfinden sollen, am Donnerstagabend bereits wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt.

Sollte sich doch noch eine Lösung ergeben, wäre die Mission für die SV Lauingen Bornum klar: Sie will die unnötige 2:4-Niederlage aus dem Hinspiel gegen Sickte wettmachen und sich im Mittelfeld der Tabelle weiter festbeißen.

jse

