Gute Stimmung könnte Schunters Plus im Kellerduell werden

Im Hinspiel bezwangen Timm Gerhardt (in Blau) und der FCS die Mörser (in Weiß) mit 4:0. So deutlich wird es im Rückspiel aber wohl nicht werden.

Nur rund sechs Kilometer liegen zwischen dem Herzbergstadion in Mörse und dem Sportplatz in Flechtorf, auf dem der FC Schunter in der Hinrunde der Fußball-Bezirksliga 1 seine Heimspiele bestritten hat. „Als Derby würden es aber weder wir noch die Mörser bezeichnen“, sagt Schunters Trainer Julien Wossmann vor dem Spiel bei der TSG am Sonntag (14 Uhr). Ihre Brisanz zieht die Partie stattdessen aus ihrer Bedeutung im Abstiegskampf.

Vor dem ersten Spieltag der Rückrunde steht der FC nur vier Punkte und drei Tabellenplätze vor den Mörsern. „Jedem ist bewusst, dass diese Partie sehr wichtig ist – auch, weil aufgrund der Witterung sehr fraglich ist, ob wir nächste Woche gegen Adenbüttel Rethen noch spielen können“, betont Wossmann. Mit einem Erfolgserlebnis und zumindest 15 Zählern auf dem Konto könne der FC schon etwas entspannter in die Winterpause gehen.

Wossmann schaut sich die Mörser im Vorfeld an

Grundsätzlich sei die Stimmung im Team trotz der noch dürftigen Ausbeute aber sehr gut. „Das könnte unser Vorteil am Sonntag sein“, meint Wossmann. Denn die Stimmung bei der TSG sei deutlich schlechter. Das liege an der bisherigen Bilanz Mörses (8 Punkte aus 15 Partien), aber auch an der personellen Lage. „Wir wissen, dass da oft nur sechs, sieben Spieler beim Training sind“, sagt Schunters Coach.

Am Dienstagabend stand Wossmann schon mal als Zuschauer am Rande des Mörser Kunstrasenplatzes: Die TSG trennte sich dank eines Treffers in der Nachspielzeit 1:1-unentschieden vom MTV Isenbüttel – ein Ergebnis, das dem FCS in die Karten spielte. „Da hat man aber gesehen, dass Mörse Fußball spielen will und auch einige Jungs hat, die das sehr gut können. Isenbüttel hatte mächtig Glück, zur Pause nicht schon deutlich zurückgelegen zu haben“, urteilt Wossmann, der sich sicher ist: So einfach wie beim 4:0-Sieg im Hinspiel, als die TSG auch bedingt durch die Werksferien mit einer Not-Elf antrat, wird es nicht noch einmal werden.

jse

