MTV Frellstedt hat Respekt, aber keine Angst vor dem HSV

Der MTV Frellstedt (links Robin Filpe) würde gerne erneut zum Stolperstein für einen Titelanwärter werden – der Helmstedter SV ist am Sonntag zu Gast am Bahndamm.

Das Titelrennen in der Fußball-Kreisliga wird an diesem Sonntag als Fern-Dreikampf fortgesetzt. Zudem begegnen sich die zuletzt formstarken Teams des FC Nordkreis und der TB Wendhausen zu einem richtungsweisenden Spiel im Mittelfeld.

Christopher Peine erwartet eine Reaktion seiner FSV Schöningen II

FSV Schöningen II – SG Rottorf/Viktoria Königslutter (So., 12 Uhr). „Ich bin absolut überzeugt davon, dass wir eine Reaktion zeigen werden“, sagt FSV-Trainer Christopher Peine. Die schwache Leistung im Topspiel beim Helmstedter SV (0:4) sei „vernünftig analysiert“ worden und nun abgehakt. „Jetzt gilt es, sofort wieder in die Spur zu finden und die vier Spiele bis zur Winterpause zu gewinnen“, gibt Peine vor. An der Motivation sollte es nicht scheitern. „Alle haben Bock auf die nächsten Aufgaben und wir hatten 19 Spieler im Training“.

MTV Frellstedt – Helmstedter SV (So., 14 Uhr). In der Vorsaison wurde Frellstedt für Schöningen zum Stolperstein im Titelrennen, nun würde der MTV gerne wieder ein Topteam ärgern. „Der HSV ist richtig gut drauf und nach dem Sieg im Spitzenspiel sicher hochmotiviert. Zudem ist unsere personelle Situation noch immer etwas schwierig“, erläutert Tobias Korona, Frellstedts Trainer. So muss er nach wie vor ohne Justin Frohberg und damit ohne echten Keeper auskommen. Aber: „Gerade bei uns am Bahndamm werden wir zwar mit Respekt, aber keineswegs mit Angst vor dem HSV ins Spiel gehen“, sagt Korona.

FC Nordkreis erwartet gegen TB Wendhausen ein Spiel, das nicht langweilig werden wird

FC Nordkreis – TB Wendhausen (So., 14 Uhr). Beide Mannschaften sind derzeit gut drauf, gewannen vier ihrer letzten fünf Spiele und setzten sich so von der Abstiegszone ab. Das Spiel in Wahrstedt werde daher „noch mal richtungsweisend“, sagt Nordkreis-Coach Jan Wenzel. „Es wird zeigen, wer sich im Mittelfeld festsetzen kann und wer vorerst doch noch nach unten gucken muss.“ Wenzel sieht neben den aktuellen Formkurven weitere Parallelen bei beiden Teams: „Bei uns steht der Teamgedanke immer an erster Stelle, auch Wendhausen ist ein eingeschworener Haufen. Und beide suchen ihr Heil in der Offensive. Ich bin überzeugt, dass es für die Zuschauer kein langweiliges Spiel wird“, so der FC-Trainer.

TuS Essenrode – SV Esbeck (So., 14 Uhr). Drei Wochen nach seinem bislang letzten Heimspiel und dem einzigen Saisonsieg (5:1 gegen Barmke) will der TuS unbedingt nachlegen, um noch vor der Winterpause wieder Kontakt zum Mittelfeld zu knüpfen. Für die zuletzt zweimal siegreichen Esbecker wäre ein weiterer Erfolg indes ein großer Schritt in Richtung Klassenerhalt.

FC Vatan Spor Königslutter – TSV Barmke (So., 14 Uhr). Der FC Vatan gewann vor Wochenfrist mit 4:2 gegen Frellstedt. Um bei der angespannten Personallage die Laune und Motivation hochhalten zu können, „wäre es schön, wenn wir endlich mal eine kleine Serie starten könnten“, sagt Trainer Serkan Cil.

TSV Grasleben – TSV Danndorf (So., 14 Uhr). Die Gäste sind weiter mittendrin im Aufstiegsrennen und wollen vor dem Heimspiel gegen die FSV Schöningen II am nächsten Sonntag auch keine Federn lassen. Allerdings sind Trainer Chris Kunau und sein Team gewarnt: Grasleben punktete bereits beim Helmstedter SV (2:2) und die Danndorfer selbst gewannen zuletzt nur glücklich gegen die SG Sundern (2:1).

Die für Samstag geplante Partie SG Sundern – TSV Germania Helmstedt wird verlegt. „Wir hätten zwar gerne gespielt, aber der TSV Germania bekommt keine Mannschaft zusammen und hat uns um eine Verlegung gebeten“, erklärt SG-Coach Fabian Döhrmann.

