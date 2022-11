TV Bornum braucht am zweiten Heimspieltag erste Punkte

Für die Bornumer (rechts, in Schwarz, Patrick Pankow) sollen am zweiten Heimspieltag endlich die ersten Zähler her.

Nach fünf Partien stehen die Volleyballer des TV Bornum noch ohne Punkt am Ende der Verbandsliga-Tabelle. Ihr zweiter Heimspieltag beschert ihnen am heutigen Samstag zwei sehr unterschiedliche Aufgaben. Zuerst treffen die Bornumer ab 15 Uhr in der Wilhelm-Bode-Halle in Königslutter auf den Staffelzweiten ASC Göttingen II, danach messen sie sich mit der TG Münden, die in der Tabelle direkt vor ihnen rangiert.

TV Bornum fehlt bislang noch die Konstanz

Dass es bislang noch nicht zu etwas Zählbarem gereicht hat, sieht TVB-Kapitän Holger Klopschar insbesondere in zwei Aspekten begründet. „Wir haben immer gute Phasen drin, sind beispielsweise in den letzten Spielen jeweils gut gestartet, können das Niveau aber nicht konstant halten. Dann steigt plötzlich unsere Fehlerquote.“ Zum anderen fehle hier und da noch das Selbstvertrauen. „Wir müssen im Angriff auch mal mehr ins Risiko gehen, um Druck auf den Gegner aufzubauen“, erklärt Klopschar. Dass die Bornumer nach wie vor einige Verletzungssorgen plagen, aufgrund derer die Wechselmöglichkeiten eingeschränkt sind, trage ebenfalls zum Formtief bei.

Sieg gegen Münden ist fast schon Pflicht für TVB

In den Heimspielen am Samstag soll nun aber die Kehrtwende gelingen – oder „zumindest ein Teilerfolg, denn wir wissen, dass es gegen den ASC Göttingen sehr schwer wird. Das ist ein Team, das sehr stark in der Annahme und der Abwehr ist und darüber seine Angriffe gut aufbauen kann“, beschreibt Bornums Teamsprecher.

Die lösbarere Aufgabe sei definitiv die zweite gegen die Mündener, die auch erst einen Punkt auf dem Konto haben. In dieser Partie muss der TVB einen Spagat hinbekommen: „Wir müssen dieses Spiel eigentlich schon gewinnen, dürfen dabei aber auch nicht verkrampfen“, sagt Klopschar.

