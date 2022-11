JSG Schöningen zeigt richtige Reaktion nach Pokal-Aus

Unterschiedliche Gefühlswelten für die Helmstedter U19-Fußballer in der Landesliga. Während Schunter in Goslar verlor, fand Schöningen in Vechelde zurück in die Spur.

JSG Goslar – JSG Schunter-Schapen 4:3 (3:1). Tore: 1:0 Zink (18.), 2:0 Kollenrott (30.), 3:0 Karabit (40.), 3:1 Schäfer (45.), 4:1 Zink (56.), 4:2 Rüscher (61./FE) 4:3 Meiller (90.+5).

Dieses Spiel hat Schunter in den ersten 45 Minuten verloren. „In der ersten Halbzeit haben wir richtig schlecht gespielt und die Gegentore durch einfache Fehler bekommen“, ärgerte sich Coach Viktor Leis. „In der 2. Halbzeit wurden wir besser und haben uns auch Chancen rausgespielt. Wir waren am Drücker.“ Am Ende reichte es jedoch nicht mehr für eine erfolgreiche Aufholjagd. Sein Team musste die vierte Saisonniederlage hinnehmen.

Arminia Vechelde – JSG Schöningen 1:2 (1:1). Tore: 1:0 Knigge (8.), 1:1 Diefenbach (20.), 1:2 Prinke (71.).

Nach der 1:6-Niederlage gegen den Bezirksligisten SV Reislingen/Neuhaus im Pokal waren die Schöninger nun auf Wiedergutmachung aus. „Das war natürlich ein Nackenschlag für uns“, blickt JSG-Coach Denis Kartal zurück. „Aber jetzt sind wir wieder wach, das hat man beim Spiel in Vechelde gesehen.“ Dabei startete das Spiel bei den Arminen aus Schöninger Sicht ziemlich ungünstig. Nach einem Standard kassierte die Kartal-Elf bereits in der 8. Minute das 0:1. „Aber wir haben uns davon nicht aus der Ruhe bringen lassen. Wir haben unser Spiel souverän und diszipliniert runtergespielt“, erklärte der Trainer. Bereits in Minute 20 konnte Jonas Diefenbach nach toller Kombination für den Ausgleich sorgen. Luke Benedikt Prinke sorgte in Durchgang 2 für die Führung (71.), die die JSG auch nicht mehr aus der Hand gab. „Unser Sieg ist hochverdient, er hätte auch noch um ein, zwei Tore höher ausfallen können“, meinte Kartal.

wit

