VfL Lehre zementiert seinen letzten Tabellenplatz

Lehre. Der VfL ist gegen den MTV Dannenberg von Beginn an chancenlos und verliert mit 25:39. Die HG Elm kommt kampflos zu zwei Zählern.

Tiefe Ernüchterung herrscht derzeit bei den Landesliga-Handballern des VfL Lehre. Die Niederlage gegen den MTV Dannenberg war die siebte des VfL in Folge, die Mannschaft steckt im Tabellenkeller der Staffel Ost fest. Derweil kam die HG Elm in der Staffel Süd kampflos zu zwei Punkten, da die SG Spanbeck/Billingshausen arge Personalprobleme hatte.

Landesliga, Staffel Ost

VfL Lehre – MTV Dannenberg 25:39 (12:18). In Lehre macht sich Ratlosigkeit breit. „Das hatte ich mir ganz anders vorgestellt“, haderte VfL-Trainer Hannes Ermisch, der erst seit zwei Monaten in der Verantwortung steht. Nach der neuerlichen Abfuhr sei die Stimmung im Keller. „Allerdings war Dannenberg spielerisch auch der stärkste Gegner Gegner, auf den wir in dieser Saison getroffen sind.“

Die Köpfe der Lehrschen gingen früh herunter. Nach vier Minuten lagen sie 0:4 hinten. Dannenberg, das mit Paul Mattes Ludwig (18 Tore) den überragenden Mann auf dem Platz hatte, blieb dominant. Die Gäste agierten, Lehre reagierte nur. „Jetzt kennen wir dieses Gefühl, was es heißt, am Tabellenende zu stehen und wie schwer es ist, von dort wieder wegzukommen“, sagte Ermisch. „Aber wir geben nicht auf und gehen es am kommenden Wochenende wieder an.“ Dann ist der VfL beim MTV Vorsfelde II zu Gast.

VfL: Lempart – Alcape Meyer 7, Schmidt 3, Stockburger 1, Großmann 1, Gottsknecht 4, Urban 2, Rothermund 2, Lewerdomski 4, Rockar 1, Wenzel, Ehrhardt, Kolars.

Landesliga, Staffel Süd

HG Elm – SG Spanbeck-Billingshausen. Kampflos zu zwei Punkten kam die HG Elm. Die SG Spanbeck/Billingshausen trat nicht in Schöppenstedt an. Das Team aus dem Raum Northeim bekam kein spielfähiges Team zusammen.

Den Schöppenstedtern, die ihrerseits nach wochenlangen Personalproblemen erstmals wieder eine vollzählige Mannschaft zur Verfügung hatten, passte die Absage nicht sonderlich in den Kram. „Ich hätte lieber gespielt“, sagte Trainer Andreas Simon, dessen Mannschaft gegen die auswärts bislang zahnlosen Spanbecker favorisiert waren.

Weiter geht es für die HG mit einem Auswärtsspiel. Am kommenden Samstag, 12. November, ist sie beim MTV Moringen zu Gast.

