Später Rückstand – doch „LaBo“ schlägt noch zurück

Die Fußballer der SV Lauingen Bornum blieben auch im fünften Bezirksliga-Spiel in Folge ungeschlagen. Sie trennten sich im Heimspiel 1:1 (0:0)-unentschieden vom FC Wenden. Wirklich freuen konnte sich SV-Coach Marcel Schoolmann aber nicht ...

„Wenn man in der 88. Minute in Rückstand gerät, dann aber noch mal antwortet und in der Nachspielzeit den Ausgleich erzielt, kann man mit dem Punkt zwar zufrieden sein. Sieht man aber das gesamte Spiel, war das Unentschieden absolut unnötig“, erläuterte Lauingen Bornums Trainer. „Wir hätten es gar nicht erst so weit kommen lassen dürfen, weil wir längst hätten deutlich führen müssen“, sagte Schoolmann und nannte beispielhaft die drei Großchancen, die seine Mannschaft allein in der ersten Viertelstunde ausließ.

Evers bedient Mittendorf, der Lauingen Bornum einen Punkt rettet

Erst reagierte Patrick Rübeling im Wendener Tor gegen einen Heber von Robin Jaworski stark, dann parierte er gegen den zentral im Sechzehner zum Abschluss kommenden Raphael Spilker. Eine weitere SV-Chance ließ Bernd Mittendorf aus. „Danach war aber irgendwie ganz viel Leerlauf drin“, befand Schoolmann. Das habe auch an Wenden gelegen, einem „Gegner, der nicht Fußball spielen wollte“. Abgesehen von langen Bällen habe der FC offensiv kaum etwas unternommen.

Seine Elf ließ etwa eine Viertelstunde vor Schluss sogar die größtmögliche Chance auf die Führung aus – Dennis Evers verschoss einen Elfmeter. Das rächte sich, als Wenden plötzlich per Abstauber-Tor nach einem Pfostentreffer dem unverdienten Sieg nahekam. „Wir haben aber weitergemacht, den Kopf oben behalten und uns wenigstens noch mit dem 1:1 belohnt“, resümierte Schoolmann. Mittendorf traf auf Zuspiel von Evers.

Tore: 0:1 Baschin (88.), 1:1 Mittendorf (90.+2).

jse

