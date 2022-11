Schunter nutzt Geschenk nicht und verteilt selbst eines

Auch im zwölften Anlauf in Serie hat es für den FC Schunter nicht mit dem dritten Saisonsieg in der Fußball-Bezirksliga 1 geklappt. Gegen den SV Grün-Weiß Calberlah kam der Aufsteiger nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus. Immerhin verdrängte Schunter damit den 1. FC Wolfsburg (1:2 bei der SV Gifhorn) wieder auf den ersten Abstiegsrang.

In Durchgang 1 hatte Calberlah mehr Ballbesitz, fand aber keinen Weg durch die gut organisierte Abwehrkette Schunters. Die Gastgeber hatten ihrerseits etwa ab der 25. Minute einige Male die Möglichkeit, Räume zu öffnen, die Pässe in die Tiefe waren aber oft zu unpräzise, wodurch die Angriffe verpufften.

In der 31. Minute zirkelte dann Cömert Gezer einen Freistoß von der linken Außenlinie Richtung Tor, die Kugel setzte im Strafraum auf und sprang über Calberlahs Keeper hinweg ins lange Eck. Schunters Pausenführung kam zwar glücklich zustande, war aber nicht unverdient, weil der FC immer aktiver wurde und hinten bis auf einen harmlosen Kopfball (44.) eben nichts zuließ.

Schunter nutzt Riesenchance nicht, dann gleicht Calberlah vom Punkt aus

Nach der Pause nahmen Tempo und Härte zu. Der FC brach nun häufiger außen durch. Nach einem langen Ball passte die Abstimmung bei Calberlah nicht, Verteidiger und Keeper prallten zusammen, der Ball landete bei Amed Koulibaly am rechten Fünfer-Eck. Anstatt auf den freien Rosburg querzulegen, schoss er selbst aus spitzem Winkel und scheiterte an einem auf der Linie stehenden SV-Verteidiger (52.). „Da hätten wir das 2:0 machen müssen. Wir nehmen das Geschenk nicht an und verteilen dann selbst eines“, ärgerte sich FC-Trainer Julien Wossmann. Gezer verursachte auf der Gegenseite einen Elfer – unnötig, weil Calberlahs Cebrail Gökkus gerade aus dem Strafraum heraus dribbelte. Johann Weiß war es egal, er traf vom Punkt aus zum 1:1 (58.).

Damit läuteten die Teams eine spannende, hektische und von vielen Fouls geprägte Schlussphase ein. Beide hatten noch gute Szenen. Kurios wurde es, als Torge Busch als letzter Mann einen SV-Konter per Foul stoppte. Der Schiedsrichter hatte bereits die rote Karte in der Hand, sein Assistent hob allerdings die Fahne. „Da hatten wir Glück, das war kein Abseits“, gestand Wossmann. Direkt danach vergab der als Sturmspitze eingewechselte Felix Sandmann nach Zuspiel von Rosburg die letzte Chance für den FC. „Die Jungs haben alles gegeben und unsere Abwehr hat einen super Job gemacht. Wir nehmen den Punkt so mit, auch wenn er uns in der Tabelle nicht wirklich weiterhilft“, bilanzierte Schunters Trainer.

Tore: 1:0 Gezer (31.), 1:1 Weiß (58./FE).

