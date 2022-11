Der Druck auf Essenrode und Barmke wächst

Im Schatten des Topspiels zwischen dem Helmstedter SV und der FSV Schöningen II (siehe gesonderten Text), das besonders der Tabellendritte TSV Danndorf mit Interesse verfolgen dürfte, stehen in der Fußball-Kreisliga sechs weitere Spiele an. Sie alle werden am Sonntag um 14 Uhr angepfiffen.

SV Esbeck – TSV Barmke. Vier Pleiten mit 3:27 Toren, dann zwei Siege, gefolgt von zwei Schlappen mit insgesamt 0:14 Toren und zuletzt einem 4:1-Sieg in Frellstedt – der SV Esbeck ist eines der am schwersten ausrechenbaren Teams der Liga. Die Truppe um Spielertrainer Christoph Peggau hat nun aber die Chance, sich mit einem Erfolg über die seit fünf Partien punktlosen Barmker auf neun Punkte von den Abstiegsrängen abzusetzen.

TB Wendhausen – TuS Essenrode. Mit drei Siegen aus den vergangenen vier Spielen hat sich Wendhausen etwas Luft im Abstiegskampf verschafft. Damit das auch so bleibt, soll ein weiterer Erfolg gegen den TuS her, der mit nur zwei Zählern Letzter ist. TB-Coach Björn Grosser betont: „Mir geht es darum, dass wir weiter unsere Leistung abrufen wie in den letzten Spielen und den Kampf annehmen. Dabei ist mir der Tabellenplatz des Gegners aber egal.“ Die Aussicht, das Polster auf Essenrode vorerst auf acht Zähler vergrößern zu können, sei natürlich reizvoll, „wichtig ist mir aber eher, dass wir den Klassenerhalt in der eigenen Hand behalten“, schiebt Grosser nach.

TSV Danndorf – SG Sundern. Danndorfs Fahrplan fürs Wochenende: Erst schauen, was die Konkurrenz an der Spitze im direkten Duell treibt, und dann am Sonntag die eigenen Hausaufgaben erledigen. Ein Selbstläufer dürfte das Spiel indes nicht werden – Sundern verkaufte sich schon in den Spielen gegen Schöningen II und den HSV teuer und bezwang zuletzt mit Rottorf/Viktoria den Tabellenvierten.

SG Rottorf/Viktoria Königslutter – MTV Frellstedt. Die Gastgeber führen mit 15 Punkten weiter die „Grauzone“ der Tabelle an. „Bei einem anderen Ergebnis am letzten Sonntag hätte ich vielleicht unser Ziel, frühzeitig nichts mehr mit dem Abstieg zu tun zu haben, nach oben korrigiert“, sagt Rottorf/Viktorias Trainer Dustin Thies. Bei der 2:3-Niederlage bei der SG Sundern habe seine Mannschaft aber „die wohl schlechteste Leistung gezeigt, seitdem ich hier Trainer bin. Da hat es an vielem gefehlt, vor allem an der Bereitschaft“, kritisiert Thies und fordert eine deutliche Reaktion. „Das sind wir uns selbst und den Zuschauern schuldig.“ Und der SG-Coach warnt davor, sich vorschnell in Sicherheit zu wiegen. „Es sollte uns außerdem eine Warnung sein, dass wir in der vergangenen Saison im Pokal mit 0:2 in Grasleben verloren haben“, so Thies weiter.

FC Vatan Spor Königslutter – MTV Frellstedt. Bei beiden Teams war in den letzten Wochen die Personalsituation das bestimmende Thema – und mitentscheidend für den Ausgang der Spiele. Vatans Kader ist auf „nur noch 14, 15 Spieler zusammengeschrumpft. Wir können immer noch elf gute Spieler aufs Feld bringen, haben aber kaum noch Möglichkeiten, um von der Bank nachzulegen oder den Jungs Verschnaufpausen zu geben. Wir quälen uns gerade so durch“, berichtet Trainer Serkan Cil. Ziel sei es, bis zur Winterpause noch ein paar Punkte zu holen, um sich dann wieder neu zu sortieren.

TSV Germania Helmstedt – FC Nordkreis. Der Trend spricht aktuell für die Gäste: Während der TSV Germania nur eines seiner letzten sechs Pflichtspiele siegreich gestalten konnte, gewann Nordkreis drei seiner letzten vier Partien und befindet sich sportlich wie mental im Aufwind. Jedoch hat der FC bis dato noch keinen Punkt auf des Gegners Platz geholt – alle vier bisherigen Auswärtsspiele gingen verloren.

