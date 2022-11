Lehre kämpft um das Ende der Durststrecke

Lehre. Der Klassenerhalt ist nun das große Ziel des VfL, der sich am Tabellenende wiederfindet. Am Samstag geht es gegen den MTV Dannenberg.

Sieben Spiele, nur ein Sieg: Die Zwischenbilanz des VfL Lehre in der Staffel Ost der Handball-Landesliga fällt ernüchternd aus. Dem Saison-Auftaktsieg gegen den MTV Braunschweig III (31:21) folgten sechs Niederlagen am Stück. Inzwischen wurden die Lehrschen auf den letzten Tabellenplatz durchgereicht. Den nächsten Versuch, die sportliche Trendwende einzuleiten, unternimmt das Team von Trainer Hannes Ermisch an diesem Samstag (17 Uhr) in der heimischen „Rosine“ gegen den MTV Dannenberg.

Und das Team aus dem östlichsten Teil Niedersachsens ist in klasse Form. Vor Wochenfrist besiegten die Dannenberger in eigener Halle mit dem TSV Wietzendorf (39:23) ein Team, das sich Anfang Oktober in Lehre mit 31:24 behauptet hatte.

Die Lehrschen hatten sich intern nach der 31:35-Niederlage im Kellerduell in Clenze zusammengesetzt. Das Ergebnis der „konstruktiven Diskussion“ gibt VfL-Coach Hannes Ermisch wider: „Wir wollen unseren Tabellenplatz so schnell wie möglich verlassen. Der Klassenerhalt ist ab sofort das große Ziel.“

