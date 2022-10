Heeseberg-Coach sieht „Kollektiv-Versagen“ in Vöhrum

Söllingen. Am Samstag lässt der FC den TSV Wendezelle unnötig zurück ins Spiel kommen, am Montag findet er selbst über 90 Minuten nicht in die Partie.

Anders als Florian Naumann (in Blau) in dieser Szene gegen Leon Herberg, gelang es dem FC Heeseberg nicht, Wendezelle in der Tabelle hinter sich zu bringen.

Sechs Punkte aus den beiden Spielen am langen Wochenende hatte Coach Michael Grahe auf dem Wunschzettel gehabt. Doch schon am Samstag machte der TSV Wendezelle Grahes Bezirksliga-Fußballern des FC Heeseberg einen Strich durch die Rechnung: Gegen die ersatzgeschwächten Gäste kam seine Elf nicht über ein 1:1 hinaus. Und am Montag kassierte sie sogar eine 1:5-Klatsche in Vöhrum.

FC Heeseberg – TSV Wendezelle 1:1 (1:0). Tore: 1:0 Harmel (27.), 1:1 Sanneh (71.).

Die Gastgeber begannen furios. Schon in der zweiten Minute wurde Andre Harmel auf der rechten Außenbahn steil geschickt, steuerte ungehindert auf den TSV-Kasten zu und ließ einen Hammer auf das kurze Eck los. Zur Überraschung Harmels und der Zuschauer verhinderte aber Wendezelles Ersatzkeeper Branco Broschinski die frühe FC-Führung mit toller Reaktion.

Es folgten weitere Großchancen der Gastgeber, die aber alle ungenutzt blieben. In Minute 27 köpfte Harmel nach einer Flanke aufs Tor, Broschinski wehrte zwar noch ab, aber genau vor die Füße von Harmel. Der schoss, obwohl von zwei Gegenspielern heftig bedrängt, das Leder zur längst fälligen Führung ein. Im Gefühl der Überlegenheit schalteten die Hausherren mehrere Gänge zurück und brachten so die Gäste wieder ins Spiel. Die Folge: Edrisa Sanneh erzielte per Kopfball in der 71. Minute den Ausgleich.

„In der zweiten Halbzeit haben wir einfach keinen Zugriff mehr gehabt – und so ist der Punkt für Wendezelle nicht unverdient“, stellte Grahe enttäuscht fest. Sein Trainerkollege Thomas Mainka freute sich dagegen: „Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft. Dass wir mit einer derart personell geschwächten Mannschaft einen Punkt geholt haben, ist einfach klasse.“

TSV Arminia Vöhrum – FC Heeseberg 5:1 (3:1). Tore: 1:0, 2:0 Schmerse (15., 16.), 3:0 Warmbold (28.), 3:1 Romeike (33.), 4:1 Hojar (64.) 5:1 Zelder (89.).

Wenn FC-Trainer Grahe nach dem Samstagspiel schon schwer enttäuscht war, so war er nach der Partie am Montag stocksauer. „Mit Fußball hatte das heute nichts, aber auch gar nichts zu tun. Heute hat alles gefehlt, was du brauchst. Das war ein Kollektiv-Versagen“, kritisierte er in aller Deutlichkeit.

Der FC kam nie in die Partie, spielte über 90 Minuten behäbig und ohne Biss. Vöhrum dagegen kämpfte um jeden Ball. Zur Pause wechselte Grahe dann auch gleich viermal, besser wurde es jedoch nicht. Sein Team kassierte sogar noch zwei weitere Gegentore …

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de