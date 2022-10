Debütant verhilft dem HSV zum Sieg gegen Duderstadt

Ein Krimi-Autor hätte dieses Drehbuch nicht spannender schreiben können. Mit 31:30 (16:10) setzte sich Handball-Oberligist HSV Warberg/Lelm in der heimischen Nord-Elm-Halle in Süpplingen gegen den TV Jahn Duderstadt durch.

In den sich dramatisch zuspitzenden Schlussminuten entwickelte sich – regelrecht filmreif – eine echte Heldengeschichte. In deren Mittelpunkt: Ariel Panzer. Der 49-jährige gebürtige Argentinier, früherer Nationaltorhüter seines Heimatlandes, war erst in dieser Woche als Ersatz für den verletzten Stammkeeper Christian Rüger (Kreuzbandriss) vom MTV Braunschweig zum HSV gewechselt. Und er avancierte bei seinem ersten Einsatz für seinen neuen Verein sofort zum Matchwinner.

Doch der Reihe nach: Die Warberger erwischten einen Sahne-Spieltag, zumindest in den ersten 30 Minuten. In der von Intensität in den Zweikämpfen geprägten Begegnung – das allerdings stets im Rahmen des vom Regelwerk Erlaubten – wirkten bisweilen nur die Unparteiischen Simon Blauza und Sönke Hümpel als Spielverderber. Sie verhängten neun Zeitstrafen und fanden bei ihren Entscheidungen nie das richtige Maß. Zum Vergleich: In der weit hitzigeren zweiten Hälfte beließen es die Regelhüter auf jeder Seite bei jeweils einer Zeitstrafe.

Zurück zu Halbzeit 1: Warberg/Lelm legte furios los, führte mit 8:4 (13. Minute). Für einen, der für das Warberger Spiel in der zweiten Halbzeit prägend wurde, stand die Partie früh auf der Kippe. Lasse Kramer kassierte nach 25 Minuten seine zweite Zwei-Minuten-Strafe. Gut, dass sich der Rückraumspieler in der Folge in den Zweikämpfen zurückhielt. Denn Mitte der zweiten Halbzeit waren es vor allem die vier Kramer-Tore, die den HSV in der Spur hielten.

Nach 30 Minuten lagen die Warberger mit 16:10 vorne, ein Ruhepolster war der Vorsprung jedoch nicht. „Sobald die Duderstädter merken, dass für sie etwas drin ist, ackern sie bis zum Ende“, sagte HSV-Trainer Niklas Wosnitza. Und in der Tat: Die Südniedersachsen kämpften sich zurück, nach 37 Minuten waren sie beim 16:18 wieder dran. Warberg legte erneut vor (27:22, 49.), doch der TV Jahn ließ nicht locker. Beim 29:29 (57.) stand die Partie auf des Messers Schneide.

Wosnitza nahm eine Auszeit – und in der hatte er eine Idee: Er wechselte Routinier Panzer ein. Kurzum: Den Knaller von Duderstadts Jannik Burgdorf fischte Panzer aus dem Eck, im Gegenzug traf Felix Liebing zum 30:29. Wieder glichen die Gäste aus, dann versenkte Lucas Meurer einen Siebenmeter 40 Sekunden vor dem Ende im Nachwurf zum 31:30. Letzter Ballbesitz Duderstadt: Wieder versuchte es der zuvor 12-mal erfolgreiche Burgdorf. Panzer hatte die Ecke, wehrte den Ball ab. Die Spielzeit lief ab – und Panzer versank unter der Traube seiner jubelnden Mitspieler.

Wosnitza atmete tief durch: „Das sind die Siege, die wichtig sind auf dem Weg Richtung Klassenerhalt.“ Panzers späte Einwechslung bezeichnete er als „Alles-oder Nichts-Entscheidung“.

HSV: Lampe, Panzer – Liebing 7, Feig 8, Rutsch, Meurer 4, Frühauf, Schmidt 4, Pissarczyk, Walther, Hotopp, Nabel 2, Tim Gronde 5, Jonas Gronde 1.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de