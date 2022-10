Nordkreis und Wendhausen jubeln nach Kellerduellen

Der Sonntag hat Bewegung in die untere Tabellenhälfte der Fußball-Kreisliga gebracht. Die letzten Vier waren unter sich – und der FC Nordkreis und die TB Wendhausen holten wichtige Siege. Auch der SV Esbeck durfte jubeln.

FC Nordkreis – TuS Essenrode 3:1 (1:0). Tore: 1:0 Oberbeck (43.), 1:1 Neudorf (60.), 2:1 Kolodziej (85.), 3:1 Krol (87.).

Wiedergutmachung geglückt! Nach dem 1:9 in Danndorf sei der Wille dazu schon beim Aufwärmen zu spüren gewesen, sagte FC-Trainer Jan Wenzel. Im Spiel „haben die Jungs dann Kämpferherz bewiesen und sich in jeden Ball geworfen. Trotzdem habe ich draußen genauso geschwitzt wie die Spieler auf dem Feld“, fügte Wenzel schmunzelnd an. Direkt nach der Pause ließ der FC gute Möglichkeiten aus, die Führung auszubauen, verlor dann den Faden und die Zuordnung. Essenrode glich aus, aber Nordkreis schlug „auch dank guter Impulse durch die Einwechselspieler“ in der Schlussphase noch zweimal zu.

TB Wendhausen – TSV Barmke 3:1 (3:0). Tore: 1:0 Ulm (22.), 2:0 Manusch (29.), 3:0 Fischer (39.), 3:1 R. Schilken (51.).

Im ersten Durchgang habe seine Mannschaft „einen schönen, ruhigen Ball gespielt“, attestierte Trainer Björn Grosser seinem TB-Team. Das 1:0 sei noch ein Glückstreffer gewesen. Eine Bogenlampe senkte sich über René Bliemeister, der kurz zuvor den verletzten Konstantin van Dijk im TSV-Kasten ersetzen musste, hinweg ins Tor. Über gute Angriffe baute Wendhausen seinen Vorsprung dann weiter aus, „dabei haben wir sogar noch einige gute Chancen ausgelassen“, erklärte Grosser und fuhr fort: „Nach der Pause war es dann kein so ansehnliches Spiel mehr.“ Der TB-Sieg geriet aber nicht mehr in Gefahr.

MTV Frellstedt – SV Esbeck 1:4 (0:2). Tore: 0:1 Rösner (10.), 0:2 Wysocki (36.), 1:2 Hütter (52.), 1:3 Domagala (70-.), 1:4 Almes (83.).

„Das war unser zehntes Pflichtspiel der Saison – und unsere zehnte unterschiedliche Startaufstellung. Da fällt es schwer, sich richtig einzuspielen“, nahm MTV-Trainer Tobias Korona sein Team etwas in Schutz. Aufgrund der effizienteren Chancenverwertung sei Esbecks Sieg verdient gewesen. Bitter war es für den MTV dennoch, denn, so Korona, „wir haben nach dem 0:2 nicht aufgegeben, den Anschluss erzielt und weitergemacht, dann aber zweimal nicht clever verteidigt“.

SG Sundern – SG Rottorf/Viktoria Königslutter 3:2 (1:0). Tore: 1:0 Danesch (14.), 2:0 Thienel (68.), 2:1 Scholz (72.), 3:1 D. Gabriel (88.), 3:2 Härtl (90.+2).

Nach vier Spielen in Folge ohne „Dreier“ sei der Erfolg „Balsam auf die Seele“ der SG Sundern gewesen, sagte Trainer Fabian Döhrmann. „Beide Teams haben etwas abwartend agiert, von den Spielanteilen war es weitgehend ausgeglichen.“ In Halbzeit 2 führten für Sundern Konter zum Erfolg: Sowohl beim 2:0 als auch beim 3:1 legte Dennis Schulz uneigennützig für seine Teamkollegen auf. Der Anschlusstreffer durch Lennart Härtl kam dann zu spät für die Gäste.

jse

