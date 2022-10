TSV Barmke ist mit 0:2 gegen Henstedt noch gut bedient

Die Fakten zuerst: Die Fußballerinnen des TSV Barmke kassierten im Regionalliga-Heimspiel gegen den Tabellenzweiten SV Hen­stedt-Ulzburg eine 0:2 (0:2)-Niederlage, mit der sie am Ende noch gut bedient waren. Nur vier Abschlüsse in 90 Minuten, davon lediglich einer aufs Tor der Gäste, waren schlichtweg zu wenig, um den Zweitliga-Absteiger in Bedrängnis zu bringen.

Das Spiel warf aber viele „Was wäre, wenn“-Fragen auf: Wie wäre es gelaufen, wenn bei Leonie Stenzels Schuss nach 20 Sekunden kein Henstedter Abwehrbein mehr dazwischen gewesen wäre? Wie, wenn Torjägerin Martina Müller dabei gewesen wäre? Wäre für den TSV noch was gegangen, wenn Stenzel in Minute 88 nicht durch ein taktisches Foul gestoppt worden wäre? Die wichtigste aller hypothetischer Fragen aber war die: Was wäre gewesen, wenn sich die Barmkerinnen nicht von der ersten guten Aktion der Gäste umgehend hätten verunsichern lassen?

Der Plan geht zunächst auf

„Unsere ersten 20 Minuten waren gut, wir hatten direkt diese große Chance und der Plan, dass sich ,Leo’ als falsche 9 in die Räume zwischen Henstedts Abwehr und Mittelfeld fallen lässt, ging bis dahin auch gut auf“, sagte Barmkes Coach Marcel Kirchhoff nach dem Abpfiff. Trotz aller Bemühungen Stenzels, die oft von gleich drei SV-Spielerinnen zugestellt wurde, fehlte den Gastgeberinnen vorne die Durchschlagskraft. Jedoch ließen sie gegen die beste Offensive der Liga zunächst auch nichts zu.

Das änderte sich mit Henstedts erstem Torschuss schlagartig. TSV-Keeperin Jana Burmeister musste einen Freistoß aus rund 35 Metern über die Latte lenken – und plötzlich war bei Barmke die Sicherheit weg. Nach einer scharfen Hereingabe wurde ein Querschläger beim Klärungsversuch zur Vorlage für

Liga-Toptorjägerin In­dra Hahn, die Henstedt in Führung brachte (22.). Kurz darauf erhöhte die auf der linken Außenbahn sehr auffällige Jennifer Michel auf 2:0 für die Gäste.

Kein Schuss mehr aufs Tor

„Wir haben wieder viele Bälle unnötig hergegeben. Was mich aber wirklich gestört hat, ist, dass wir das Spiel danach recht emotionslos haben runterplätschern lassen. Ich habe nicht wirklich gesehen, dass wir das Spiel noch umbiegen wollten“, monierte Kirchhoff. Sein Team fand lange Zeit kaum noch echte Entlastung und brachte keinen Schuss aufs Tor mehr zustande. Stenzel wäre in der 88. Minute frei zum Abschluss gekommen, wurde aber – taktisch clever – 19 Meter vorm Tor per Foul gehindert. Ihr folgender Freistoß sowie ihr Versuch nach einer Hereingabe in der Nachspielzeit strichen jeweils knapp rechts vorbei. Viel klarer waren zuvor die Abschlüsse des SV gewesen: Allein ein halbes Dutzend Mal verhinderte Burmeister mit Füßen und Händen weitere Einschläge im TSV-Tor.

TSV Barmke: Burmeister – A. Müller (68. Ekiz), Peth, Wohlfahrt (77. Bruns), Reckewell – Runge, Spelly – Kirchhoff, Miszczak (46. Gummert), Bartel – Stenzel.

Tore: 0:1 Hahn (22.), 0:2 Michel (27.).

