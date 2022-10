Reislingen-Auftritt macht Schunters Trainer Wossmann Mut

Flechtorf. Der Aufsteiger bekommt es in kürzester Zeit mit zwei spielstarken Mannschaften zu tun. Erst geht es gegen Wendschott und dann nach Fallersleben.

Auf den FC Schunter warten am langen Wochenende zwei starke Gegner in der Fußball-Bezirksliga 1 – und genau das lässt Julien Wossmann darauf hoffen, dass sich seine Mannschaft in beiden Partien gut verkauft, denn: „Gegen gute, spielstarke Gegner haben wir bislang selbst auch immer besser gespielt“, sagt der FC-Coach.

Das habe sich beispielsweise beim TSV Hehlingen (2:2), gegen den SV Barnstorf (2:3) und zuletzt beim SV Reislingen/Neuhaus (3:3) gezeigt. „Gegen Reislingen waren wir sogar über 75, 80 Minuten das bessere Team. Wenn wir diese Leistung in den beiden kommenden Spielen abrufen, kann es ein gutes Wochenende für uns werden.“

FC Schunter – WSV Wendschott (Sa., 14.30 Uhr, in Flechtorf). Beide Mannschaften standen sich in der Vorbereitung schon einmal gegenüber. Der WSV setzte sich im Juli mit 2:1 durch. „Ich kenne fast die gesamte Mannschaft, mit einigen habe ich damals noch gemeinsam bei Lupo Martini gespielt“, erklärt Wossmann und verweist damit auf Steffen Dieck, Jan-Lukas Elling, Michele La-Pietra und Dennis Carusone. Letzterer sei selbst beim Regionalliga-Aufstieg der Wolfsburger noch absolut gesetzt gewesen.

Die Gäste verfügen über weitere sehr erfahrene Kicker. Aber: „In der Defensive sind sie nicht die Schnellsten“, betont Wossmann und wittert darin eine Chance, den Tabellenneunten in Bedrängnis zu bringen. Ansonsten könne sich seine Mannschaft am Auftreten des SSV Vorsfelde II orientieren, der den WSV vor einigen Wochen – unter Wossmanns Beobachtung – mit 6:1 abschoss. „Vorsfelde war einfach körperlich präsent, hat die Wendschotter damit genervt und ihnen den Spaß am Fußballspielen genommen“, erzählt der FC-Coach.

VfB Fallersleben – FC Schunter (Mo., 14.30 Uhr). Wie Wendschott sei auch der Tabellenzweite „ein Gegner, der das Spiel machen will, und das liegt uns eher als ein mauernder und auf Konter lauernder Gegner wie Groß Oesingen“, sagt Wossmann. Allerdings seien die Hoffmannstädter insgesamt betrachtet noch eine Nummer stärker als der WSV. Allen voran Fabian Bauer (10 Saisontore) sei nur schwer in den Griff zu bekommen. „Wir brauchen da schon einen sehr guten Tag – und Fallersleben muss einen eher schlechten erwischen“, ordnet Schunters Trainer daher ein.

