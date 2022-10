Schöninger Nachwuchs verliert bei Lupo Martini

Die A-Junioren der JSG Schöningen haben es verpasst, den Anschluss an die obere Tabellenhälfte der Fußball-Landesliga herzustellen. Sie verloren bei Lupo Martini Wolfsburg mit 0:3 (0:2). Die Niederlage hatte schon früh Gestalt angenommen.

Nach dem 1:0-Sieg im Kreisduell mit der JSG Schunter-Schapen gingen die Schöningen motiviert in die Begegnung mit den Wolfsburgern. Doch bereits in der Anfangsphase wurde der Elf von Trainer Denis Kartal der Zahn gezogen: Per Strafstoß gingen die Gastgeber in Führung, „und nur wenig später haben wir uns einen Fehler in der Defensive erlaubt, der dann mit dem 0:2 bestraft wurde“, erklärte Kartal.

Seine Schützlinge ließen die Köpfe danach aber nicht hängen, sondern fanden besser in die Partie. „Wir hatten einige richtig gute Spielzüge dabei und haben uns Möglichkeiten rausgespielt“, berichtete der JSG-Coach. Allerdings brachten seine Jungs den Ball nicht im Lupo-Tor unter. „In der Schlussphase haben wir dann aufgemacht, von Vierer- auf Dreierkette umgestellt“, so Kartal. Der Anschlusstreffer gelang den Gästen jedoch nicht, stattdessen machte Lupo Martini mit dem dritten Treffer alles klar.

Trotz der Niederlage war der Schöninger Trainer mit dem Auftritt seines Teams mehr als zufrieden. „Mit dem reduzierten Kader, mit dem wir angetreten sind, war nicht viel mehr zu holen. Die Jungs haben wirklich super gekämpft. Am Ende entspricht der Ergebnis nicht ganz dem Spielverlauf, der Sieg für Lupo geht aber auf jeden Fall in Ordnung.“ Ein Extralob verteilte Kartal an das Schiedsrichtergespann – dieses habe das Spiel die komplette Zeit über im Griff gehabt.

Tore: 1:0 Pörschmann (9., FE), 2:0 Schlienz (16.), 3:0 Pörschmann (89.).

wit

