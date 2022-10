8:0 für die FSV II: Klare Sache im Schöninger Derby

Esbecks Spielertrainer Christoph Peggau hatte bereits geahnt, dass es dieses Mal kein so turbulentes und spannendes Derby wie im A-Kreispokal werden könnte, als sich sein Team der FSV Schöningen II lediglich mit 4:5 geschlagen geben musste. „Dieses Mal haben wir nicht das Personal von damals zur Verfügung“, hatte Peggau vor dem Wiedersehen in der Fußball-Kreisliga am Samstag erklärt. Tatsächlich wurde die Partie zu einer ganz klaren Angelegenheit, die Esbecker unterlagen auf eigenem Platz mit 0:8 (0:5).

„Wir laufen personell fast auf der letzten Rille und bei der FSV spielen drei, vier Leute aus dem Oberliga-Kader mit – da können wir einfach nicht viel erwarten“, meinte Peggau nüchtern. „Schöningen hat das Spiel natürlich bestimmt und war in der ersten Halbzeit vor dem Tor auch effizient“, schilderte Esbecks Spielertrainer. In der zweiten Halbzeit hätte die FSV ihre Angriffe hingegen nicht mehr ganz so konsequent ausgespielt. „Allerdings hatten wir dann auch einige ganz gute Möglichkeiten, konnten uns aber leider mal wieder nicht mit Toren belohnen“, sagte Peggau. Anders als beim 0:6 in Grasleben eine Woche zuvor, „war das charakterlich aber wieder absolut in Ordnung von uns“.

Tore: 0:1 Quast (10.), 0:2, 0:3 Sening (31., 36.), 0:4 Vahldiek (42.), 0:5 L. Pape (45.), 0:6 F. Glatz (55.), 0:7, 0:8 Quast (72., 90.+1/FE).

jse

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de