„Ganz schwierige Aufgabe“ für die TSG Königslutter

Bevor sich die Basketballer der TSG Königslutter in eine dreiwöchige Herbstferienpause verabschieden, haben sie in der Landesliga noch mal ein richtig dickes Brett zu bohren. Am Sonntag treten sie ab 17.15 Uhr beim MTV/BG Wolfenbüttel III an, einem Team, das in puncto Erfahrung allen Ligakonkurrenten weit voraus ist.

Gegner der TSG Königslutter wartet mit viel Erfahrung in höheren Ligen auf

„Das wird eine ganz schwierige Aufgabe für uns“, weiß Königslutters Spielertrainer Christian Schöndube allein angesichts der Namen, die sich im Kader der Gastgeber finden. Viele dieser Namen fanden sich vor Jahren noch auf der Liste der Wolfenbütteler Bundesliga-, zumindest aber Regionalliga-Kader: Jan Janke, Dirk Dobiat, Karsten Friesen, Thomas Grundt, Jonas Bretall, Christian Schiebold, Henje Knopke – sie alle haben lange Zeit höherklassig gespielt. Letzterer ist sogar der Zweitliga-Rekordspieler der Herzöge Wolfenbüttel.

Center-Ausfälle erschweren die Aufgabe der TSG

„Da treffen zwei Teams mit etlichen ,alten Säcken’ aufeinander“, sagt Schöndube lachend und fügt selbstironisch hinzu: „Der Unterschied ist: Bei Wolfenbüttel sind es alte Profi-Säcke, wir sind nur alte Amateure.“ Dass nun ausgerechnet für das Spiel in Wolfenbüttel mit Jannik Stump und Philipp Kleemann zwei Center ausfallen und mit Ingo Frassek ein weiterer angeschlagen und daher fraglich ist, erschwert die Aufgabe für die TSG zusätzlich. „Wir müssen zwar sehen, mit welchen Spielern Wolfenbüttel letztlich antritt. Allein einen Jonas Bretall unter dem Korb im Zaum zu halten, wird ohne echten Center aber äußerst schwierig, weil wir nicht genügend Masse entgegenzusetzen hätten“, erklärt Königslutters Spielertrainer.

Ziel der TSG sei es dennoch, die Partie so lange wie möglich offen zu gestalten. Dafür, so Schöndube, „wird es wahrscheinlich besonders auf unsere Schützen ankommen. Treffen wir mit guter Quote, können wir vielleicht Schritt halten“.

