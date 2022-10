FC Schunter will die Kehrtwende erzwingen

Seit sechs Spielen warten die Bezirksliga-Fußballer des FC Schunter auf einen Sieg. „Dreieinhalb dieser sechs Spiele waren auch gut, uns fehlen derzeit einfach das Spielglück und die Cleverness“, erklärt FC-Coach Julien Wossmann. Am Sonntag will der Aufsteiger Fortuna jedoch auf seiner Seite haben, ab 14.30 Uhr gastiert er auf der Eyßelheide bei der SV Gifhorn.

Art des Sieges ist Schunters Trainer egal

„Es ist ein Sechs-Punkte-Spiel“, unterstreicht Wossmann die Wichtigkeit der Partie. „Wir wollen uns Luft verschaffen und gar nicht erst nach ganz unten abrutschen.“ Dabei ist Wossmann die Art des Sieges vollkommen egal. „Normalerweise bin ich ein Trainer, der schönen Fußball spielen möchte. Aber in unserer Situation ist das nicht wichtig. Wichtig ist vielmehr, dass wir Punkte holen und ein Spiel auch mal dreckig gewinnen, einfach ergebnisorientiert spielen.“

FC Schunter agiert noch zu blauäugig

Sein Team sei in den vergangenen Spielen teilweise zu blauäugig gewesen, so auch bei der 2:3-Niederlage gegen den SV Barnstorf, als ein Gegenspieler frei durchs Mittelfeld laufen durfte und der SV in der Schlussminute zum Sieg traf. „Zwei unserer Spieler im Mittelfeld hätten ein taktisches Foul ziehen müssen. Aber sie sind jung und hatten beide schon Gelb. Sie hatten wohl Angst, dass ich dann sauer auf sie bin. Aber das sind diese Momente, in denen man auch mal dreckig spielen muss, dann fällt das Gegentor auch nicht“, meint Wossmann. „Das müssen sie noch lernen.“

Ein weiteres Thema, das den FC durch die Saison begleitet, ist die Chancenverwertung. Vor dem Tor fehlt Schunter die Reife. „Wir müssen einen hohen Aufwand betreiben, um ein Tor zu schießen. Unser gutes Spiel müssen wir jetzt mal in Ergebnisse ummünzen. Wir wollen den Turnaround schaffen.“

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de