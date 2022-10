Erster Saisonsieg für Schöningens A-Junioren

Die Siegesserie der Nachwuchsfußballer der JSG Schunter-Schapen hat ein Ende gefunden. Der A-Junioren-Landesligist unterlag Vorsfelde mit 2:4. Der Ligakonkurrent JSG Schöningen durfte hingegen den ersten Sieg bejubeln.

A-Junioren, Landesliga

JSG Schöningen – BVG Wolfenbüttel 3:2 (1:0). Tore: 1:0 Ademeit (15.), 2:0 Sticherling (57.), 3:0 Diefenbach (78.), 3:1 Golkowski (81.), 3:2 Vereshko (90.+1).

Im vierten Anlauf hat es endlich funktioniert, die Schöninger haben ihren ersten Saisonsieg eingetütet. Luca Ademeit brachte die JSG in einer kampfbetonten Partie mit einem direkten Freistoßtor früh in Führung (15.). „Wir hatten das Spiel in der ersten Hälfte unter Kontrolle“, sagte Schöningens Trainer Denis Kartal. Ähnlich ging es nach dem Seitenwechsel weiter: Max Sticherling (57.) und Jonas Diefenbach (78.) legten nach. In einer hitzigen Schlussphase kam Wolfenbüttel noch einmal ran, „unterm Strich war es aber ein verdienter Sieg“, so Kartal.

SSV Vorsfelde – JSG Schunter-Schapen 4:2 (1:1). Tore: 1:0 Ibrahim (8.), 1:1 Schäfer (28.), 2:1 Stender (47.), 3:1 Ibrahim (74.), 3:2 Rüscher (85.), 4:2 Ibrahim (89.).

Die Siegesserie von Aufsteiger Schunter hat ein jähes Ende gefunden. Beim SSV Vorsfelde musste sich die Elf von Trainer Viktor Leis mit 2:4 geschlagen geben. Nach drei „Dreiern“ zum Saisonstart ist es der erste Punktverlust für die JSG.

A-Junioren, Bezirksliga

BSC Acosta II – JSG Helmstedt 5:0 (2:0). Tore: 1:0 Zhitija (17.), 2:0 Kuznetsov (21.), 3:0 Yan (70.), 4:0 Welkerling (76.), 5:0 Kanngießer (87.).

Das Warten auf den ersten Punkt geht bei der JSG weiter. In Braunschweig waren die Helmstedter chancenlos und mussten sich mit 0:5 geschlagen geben.

B-Junioren, Bezirksliga

JSG Helmstedt – FC Schunter 6:1 (3:1). Tore: 1:0 Lange (2.), 2:0 Buchwald (5.), 2:1 Del Rio Pape (26.), 3:1 Sahin (36.), 4:1 Keiterer (43.), 5:1, 6:1 Buchwald (47., 60.).

Deutlicher Ausgang im Kreisduell: Die B-Junioren der JSG Helmstedt (re.) setzten sich mit 6:1 gegen Schunter (li.) durch. Foto: Michael Uhmeyer / regios24

„Nach zwei schnellen Gegentoren wurden böse Erinnerungen an die Vorwoche wach“, sagte Schunters Trainer Thomas Ratajczak mit Blick auf das 0:15 gegen den MTV Gifhorn II. „Doch danach hatten wir langsam mehr Zugriff.“ Schunter kam zwischendurch wieder ran, doch noch vor der Pause stellte Helmstedt auf 3:1. Nach dem Seitenwechsel ließ die JSG nichts mehr anbrennen, schraubte das Ergebnis in die Höhe. „Wir kamen nicht mehr so entscheidend in die Zweikämpfe und waren häufig zu weit weg von Ball und Gegner. Helmstedt hat das entsprechend clever ausgenutzt“, resümierte Ratajczak. Sein Gegenüber Marc Klinzmann war froh über die drei Punkte, merkte aber an: „Insgesamt war es keine schöne Partie. In der zweiten Halbzeit war es ein Spiel auf ein Tor, wir haben aber mehrere Chancen nicht genutzt und Schunter hat immer einen Fuß dazwischen bekommen.“

JSG Schöningen – JSG Isenhagen 5:0 (2:0). Tore: 1:0, 2:0, 3:0, 4:0 Bittner (19., 34., 44., 51.), 5:0 Muztaryar (58.).

Bei den Schöningern kehrten einige Spieler nach Verletzungen zurück, „und das hat man direkt gesehen. Wir waren eine ganz andere Mannschaft auf dem Platz“, erklärte Coach Heiko Begau. „Wir haben richtig guten Fußball gespielt. Die Sachen, die uns in den letzten Wochen nicht gelungen sind, haben diesmal funktioniert. Wir haben das Spiel dominiert, ich bin sehr zufrieden mit meiner Mannschaft“, sagte Begau.

C-Junioren, Bezirksliga

SV Reislingen/Neuhaus – JSG Helmstedt 28:2 (11:1). Tore: nicht gemeldet.

Das nächste Spiel für die JSG steigt an diesem Mittwoch. Ab 18 Uhr empfangen die Kreisstädter die JSG Barnstorf. Bereits in der ersten Runde des Bezirkspokals kam es zu diesem Aufeinandertreffen. Damals setzten sich die Barnstorfer mit 18:0 durch.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de