Türk Gücü Helmstedt II beweist Stehaufmännchen-Qualität

Wieder einmal lag der Fußball-Kreisklassist FC Türk Gücü Helmstedt II zurück, und zum wiederholten Mal ging er dennoch als Sieger vom Feld. Gegen die SG Offleben/Büddenstedt gewannen die Kreisstädter mit 3:2 und festigten somit den zweiten Platz.

FC Türk Gücü Helmstedt II dreht zum dritten Mal in Folge das Spiel

FC Türk Gücü Helmstedt II – SG Offleben/Büddenstedt 3:2 (0:2). Tore: 0:1 Strümpel (15.), 0:2 Reichelt (44.), 1:2 Jaiteh (67.), 2:2 Kirazli (85.), 3:2 Schilling (90.).

Zum dritten Mal in Folge drehte die FC-Reserve einen Rückstand noch in einen Sieg um. Dafür musste Helmstedts Trainer Kemal Durmaz in der Halbzeitpause aber lauter werden. „Einige der Jungs haben anscheinend noch geschlafen und mussten erst einmal geweckt werden“, so Durmaz. Seine Rede in der Pause zeigte Wirkung. Fortan spielte der FC vermehrt über die Flügel, „Dadurch haben wir gegen einen tief stehenden Gegner Lücken aufgerissen und sind so zu den Toren gekommen. Nach dem 2:2 wusste ich einfach, dass wir noch den Siegtreffer schießen werden.“ Zwar freut sich Durmaz über den Sieg, „aber die Nerven werden wirklich sehr strapaziert, wenn wir die Tore immer erst so spät schießen“.

Die weiteren Spiele:

SV Lauingen Bornum II – FC Nordkreis II 10:1 (3:1). Tore: 1:0 Schur (15.), 2:0 Hädelt (30.), 3:0 Schnur (31.), 3:1 Waff (44.), 4:1, 5:1 Schnur (46., 49.), 6:1 Hädelt (75.), 7:1, 8:1 Gottscholl (76., 80.), 9:1 Bednarz (87.), 10:1 Schnur (89.).

FC Schunter II – MTV Sunstedt 3:2 (3:0). Tore: 1:0 Omme (17.), 2:0 Krähe (24.), 3:0 Kutscher (31.), 3:1, 3:2 Lunkewitz (51., 77.).

FSV Schöningen III – STV Holzland 0:4 (0:0). Tore: 0:1 Vogel (47.), 0:2, 0:3, 0:4 Gebregziabihier (66., 80., 84.).

SG Lapautal – SpVg Süpplingen 3:0 (0:0). Tore: 1:0 Pessel (85.), 2:0 Behrens (87.), 3:0 Runkehl (90.+2).

TSV Süpplingenburg – FC Heeseberg II 1:3 (0:2). Tore: 0:1 Kuntze (23.), 0:2 Michehl (39.), 0:3 T. Naumann (65.), 1:3 Leue (81.).

