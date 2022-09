TSV Barmke ist erst nach dem Rückstand richtig da

Reichlich was zu tun gab es für Barmkes Defensivverbund um Katharina Runge (in Gelb, von links), Lea Wohlfahrt, Luise Gummert und Vivian Wejner gegen die spielstarke U20 des SV Meppen (in Pink).

399 Tage – so lange hatten die Fußballerinnen des TSV Barmke kein Pflichtspiel mehr verloren. Die letzte Niederlage in einem Ligaspiel lag sogar noch deutlich länger zurück: Am 8. März 2020 hatten sich die Barmkerinnen mit 2:5 bei Eintracht Braunschweig geschlagen geben müssen. Nach unglaublichen 931 Tagen riss diese Serie am Sonntag beim 1:2 (1:0) im Regionalliga-Heimspiel gegen die U20 des SV Meppen.

TSV-Coach Marcel Kirchhoff hatte ein intensives Spiel gegen einen laufstarken Gegner erwartet, und so präsentierten sich die jungen, aber keineswegs „jung“ spielenden Meppenerinnen auch. Sie übernahmen früh die Kontrolle, liefen das TSV-Team energisch an, zwangen es oft zu langen Bällen und Fehlpässen. Zwar konnten die Barmkerinnen die Gäste meist vor oder beim Abschluss noch entscheidend stören, eigene Entlastungsangriffe waren aber selten – beim besten, einem Konter über rechts, bekam Vivian Wejner nach der Hereingabe von Ramona Kirchhoff keinen Druck hinter den Ball (26. Minute).

TSV-Torhüterin Jana Burmeister zeichnet sich aus

Deutlich dichter dran am 1:0 waren aber die Meppenerinnen, die entschlossener und in vielen Situationen handlungsschneller waren. Ein Kopfball von Sabrina Evering nach einem der zahlreichen Eckstöße bereitete Jana Burmeister im TSV-Tor noch keine Probleme (9.). Bei einer Direktabnahme von Finja Sasse musste Barmkes Keeperin aber blitzschnell ins kurze Eck abtauchen (13.) – gegen viele andere Torhüterinnen hätte diese Szene einen sicheren Treffer zur Folge gehabt. Und auch bei einem Freistoß aus 19 Metern konnte Burmeister sich auszeichnen (35.).

Martina Müller bringt den TSV Barmke in Führung

Als alle darauf eingestellt waren, dass der TSV mit einem schmeichelhaften 0:0 in die Kabine gehen würde, schlug er aus dem Nichts selbst zu. Barmke kam über die linke Seite durch, der erste Schuss von Johanna Bartel wurde noch geblockt, im Nachsetzen fand sie dann im Zentrum Martina Müller, die den Ball direkt verwertete (44.).

Auch nach der Pause hatte Meppen mehr Ballbesitz, Barmke agierte aber nicht mehr ganz so hektisch wie im ersten Abschnitt. Das half jedoch nicht beim Standard, der zum Ausgleich führte. Nach einer Freistoßflanke von links ließ die hochgewachsene Evering am zweiten Pfosten mit ihrem Kopfball aus fünf Metern Burmeister keine Abwehrchance. Der TSV versuchte zu antworten, ein Schuss von Leonie Stenzel kam aber zu zentral (66.).

Ansonsten übten die Gäste weiter hohen Druck aus, stellten Räume und Gegenspielerinnen weiter gut zu. Nach einer schnellen Kombination über die linke Seite verwertete schließlich Finja Sasse die Hereingabe zur verdienten Meppener Führung (72.). Erst jetzt wurde das TSV-Team wirklich mutiger, machte selbst mal Druck auf den Gegner und kam in den folgenden zehn Minuten zu mehreren guten Offensivaktionen. Zwei Barmker Schüsse wurden geblockt, ein Stenzel-Freistoß segelte über das Tor, zudem traf Rebecca Spelly aus 14 Metern die Kugel nicht richtig und verzog. So blieb es beim am Ende auch absolut verdienten Meppener Sieg.

TSV-Coach Kirchhoff: Die Niederlage wirft uns nicht um

Wenngleich er sich nach den drei Siegen zum Auftakt einen anderen, deutlich mutigeren Auftritt seiner Mannschaft gewünscht hätte, konnte Marcel Kirchhoff, Trainer der Barmker Regionalliga-Fußballerinnen, die 1:2-Niederlage gegen die U20 des SV Meppen akzeptieren. „Wir wussten ja, dass wir in dieser Liga früher oder später auch mal wieder eine Niederlage kassieren würden. Und in diesem Fall konnte der Gegner eben nicht nur richtig guten Fußball spielen, sondern wollte es auch mehr“, erkannte der TSV-Coach an.

Man habe gesehen, dass die Gäste aus dem Emsland die über 300 Kilometer weite Anreise „auf gar keinen Fall umsonst auf sich nehmen wollten. Sie waren voll da, und das über 90 Minuten“, sagte Kirchhoff. Einen weiteren Knackpunkt sah er darin, „dass wir nicht mehr aus dem positiven Gefühl der Pausenführung gemacht haben“. Auch nach einer schwächeren Leistung vorne zu liegen, hätte für die zweite Halbzeit mehr Auftrieb geben müssen.

Gegen den Druck und die Entschlossenheit der Meppenerinnen habe seine Mannschaft dieses Mal allerdings über weite Strecken der Partie keine Lösungen gefunden. „Genau hieraus einen Lerneffekt zu ziehen, wird für uns mit Blick auf die nächsten Spiele ex­trem wichtig werden“, so der Trainer.

TSV Barmke: Burmeister – Kafka (46. Bruns), A. Müller, Wohlfahrt, Gummert – Wejner (64. Spelly), Runge – Kirchhoff, Stenzel, Bartel – M. Müller.

Tore: 1:0 M. Müller (44.), 1:1 Evering (60.), 1:2 Sasse (72.).

