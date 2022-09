Zu wenig Tiefe im Rückraum – HSV unterliegt Hameln

So sah es häufig aus: Warbergs Angreifer, hier Lukas Meurer (am Ball) rannten sich in der sattelfesten Hamelner Abwehr fest.

Es gibt Spiele, in denen läuft es von hinten bis vorne, von Anfang bis Ende nicht. Ein solches erlebte Handball-Oberligist HSV Warberg/Lelm in der heimischen Nord-Elm-Halle in Süpplingen gegen den VfL Hameln. Die Gäste, ein seit Jahren in Liga 4 etabliertes Team, feierten einen souveränen 32:26 (14:12)-Sieg beim Liga-Neuling.

„Wir haben sehr fahrig gespielt – sowohl hinten als auch vorne“, monierte HSV-Trainer Niklas Wosnitza. Vor allem in der ersten Halbzeit habe sich seine Mannschaft im Angriff unzählige technische Fehler geleistet. Höhepunkt: In aussichtsreicher Position landete der letzte Pass nicht beim Mitspieler, sondern in den Armen eines Hamelners. Der HSV wurde klassisch ausgekontert. „Dabei hatten wir zu diesem Zeitpunkt die Chance, selbst in Führung zu gehen“, berichtete Wosnitza. Dass auch noch Hamelns Torhüter Frank Rosenthal einen Sahnetag erwischte, erschwerte den Hausherren das Torewerfen zusätzlich.

In der zweiten Hälfte – Hameln war nur mit einer 14:12-Führung in die Kabine gegangen – versuchten die Warberger, den Spielfluss der Gäste damit zu stören, dass sie ihre Defensivbemühungen verstärkt darauf konzentrierten, den Wirkungskreis von VfL-Torjäger Janne Siegesmund einzuengen. Das misslang gehörig. Plötzlich war mehr Platz da für die anderen Hamelner. „Wir hatten einen katastrophalen Start in die zweite Hälfte“, konstatierte Wosnitza. Das ließ sich am Ergebnis ablesen: Nach 40 Minuten waren die Gäste auf 22:15 weggezogen.

Was auch immer die Warberger in der Schlussphase versuchten – sie rannten sich fest in der massiven Abwehr der Hamelner. „Wir sind nie in die Lücken gekommen, weil wir zu langsam waren“, schilderte Wosnitza das Fehlverhalten seiner Jungs. „Die Hamelner waren zügig auf den Beinen, die haben jedes Loch rechtzeitig gestopft. Wir standen jedes Mal gegen zwei Leute.“

In der Schlussphase spielten die Gäste die Partie locker über die Zeit, näher als beim 26:31 (59.) ließen sie den HSV nicht mehr aufschließen. In seiner Analyse stellte Wosnitza fest, dass seinem Kader für dieses Spiel die Tiefe im Rückraum fehlte. „Mindestens eine Alternative mehr auf der Bank wäre klasse gewesen.“ Die Hamelner dagegen hätten jederzeit wirkungsvoll Personal von der Bank einwechseln können – und zwar genau für jene Positionen, auf denen es in ihrem Spiel hakte. Wosnitza: „Für meinen Geschmack hat bei uns aber auch die nötige Leidenschaft gefehlt.“

HSV: Rüger, Lampe – Walther 1, Meurer 4, Schmidt 1, Kreickenbom 2, T. Gronde 3, Feig 5, Liebing 3, Nabel, J. Gronde 2, Hotopp, Rutsch 2, Peschmann 3.

