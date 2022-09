FC Schunter punktet beim „bisher stärksten Gegner“

Felix Sandmann (in Blau) und der FC Schunter nahmen einen Punkt vom TSV Hehlingen (in Rot) mit.

„Das war der beste Gegner, gegen den wir in dieser Saison bisher gespielt haben“, meinte Julien Wossmann, Trainer des Fußball-Bezirksligisten FC Schunter, nach dem Gastspiel beim TSV Hehlingen. Und doch gelang es seiner Mannschaft, einen Punkt mit nach Hause zu nehmen – 2:2 (1:1) hieß es am Ende einer unterhaltsamen Begegnung.

Im Gegensatz zum 2:2 am vergangenen Sonntag in Isenbüttel kam der FC gut in die Partie. Nach wenigen Minuten fast die Führung: „Der Ball war meiner Meinung nach hinter der Linie, der Schiedsrichter hat es anders gesehen und auf weiterspielen entschieden“, so Wossmann. Eindeutig wurde es auf der Gegenseite. Einen individuellen Fehler des FC bestrafte Finn Schubert mit dem 1:0 für Hehlingen (6.). Schunter agierte jedoch weiter mutig und wurde schnell belohnt, Maverick Schönfelder glich aus (14.).

Es entwickelte sich eine muntere Partie mit Möglichkeiten auf beiden Seiten, eine davon nutzte Dominik Claus zur Gästeführung (49.). Dabei sollte es allerdings nicht bleiben. Hehlingen drängte auf den Ausgleich. Sven Pindur zog kurz vor Schluss aus der zweite Reihe ab und traf sehenswert zum 2:2-Endstand.

Trotz des späten Gegentors war Wossmann alles andere als enttäuscht. „Wir haben einen Punkt gegen einen richtig starken Gegner geholt. Auf dieser Leistung können wir auf alle Fälle aufbauen. Ich bin sehr zufrieden.“

Tore: 1:0 Schubert (6.), 1:1 Schönfelder (14.), 1:2 Claus (49.), 2:2 Pindur (88.).

wit

