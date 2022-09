HSV Warberg/Lelm empfängt den abwehrstarken VfL Hameln

Da kommt ordentlich was zu auf den HSV Warberg/Lelm. Im zweiten Heimspiel der Oberliga-Saison treffen die HSV-Handballer am Samstag (19 Uhr) in der Nord-Elm-Halle in Süpplingen auf den VfL Hameln. Beide Mannschaften sind jeweils mit einem Heimsieg und einer Auswärtsniederlage in die neue Spielzeit eingestiegen.

Siegesmund-Gespann verstärkt den Gegner des HSV Warberg/Lelm

Beim Team aus der Rattenfängerstadt hat sich im Sommer personell auf entscheidenden Positionen etwas getan. Vom Verbandsligisten TSG Emmerthal kam Torjäger Janne Siegesmund zum VfL. Dem Rückraumspieler waren in 19 Spielen für die TSG 143 Tore gelungen. Es ist ein echter Transfercoup der Hamelner, für den früheren Jugend-Bundesligaspieler bedeutet der Wechsel eine Rückkehr zu seinen handballerischen Wurzeln. Das gilt auch für Janne Siegesmunds Vater Marc. Der frühere Bundesliga-Spieler der Hamelner, der zuletzt den MTV Großenheidorn in der Oberliga trainierte und mit dem MTV 2018 in die 3. Liga aufgestiegen war, hat nun den Trainer-Job beim VfL übernommen. Marc Siegesmund trainierte früher bereits im Jugendbereich des VfL, der Kontakt zum Verein war nie abgebrochen, zumal er in der Nähe lebt.

Warberger trainieren Lösungsansätze für den Angriff

Auch beim HSV haben sie die Entwicklung beim Samstaggast wahrgenommen. „Janne Siegesmund hat in der vergangenen Saison bei einem unserer Konkurrenten in der Verbandsliga gespielt, wir kennen seine Qualitäten“, sagt HSV-Trainer Niklas Wosnitza. Er schreibt den Gästen aber noch eine ganz andere Qualität zu: „Wenn man Hameln über die Jahre beobachtet, dann fällt auf, dass die Mannschaft wenig Gegentore kassiert.“ Um die VfL-Defensive in Nöte zu bringen, sei es für seine Jungs notwendig, „mehr in die Tiefe zu gehen“. Zuletzt bei der 26:31-Niederlage bei der HSG Schaumburg Nord sei dies nicht der Fall gewesen, sagt Wosnitza. „Außerdem hat uns ein bisschen die Galligkeit im Zweikampf gefehlt.“ Der Gegner habe es mitunter zu leicht gehabt, durch die Warberger Defensivreihe zu brechen.

Die Trainingsarbeit in dieser Woche konzentriere sich indes auf den Angriff, betont Wosnitza. Er wolle seinen Spielern Lösungsansätze mit auf den Weg geben, wie sie den Hamelner Riegel knacken können. Ein Rückkehrer dürfte dabei eine wichtige Rolle spielen. Sebastian Feig, der zuletzt wegen einer Leistenzerrung zwangspausierte, trainiert wieder und ist ein Startsieben-Kandidat. Auch Lasse Kramer, der gegen Schaumburg aus privaten Gründen passen musste, ist zurück im Team. Er wird gegen Hameln als Kreisläufer gefragt sein, da sich Marvin Gode in Berlin aufhält.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de