Pausenführung als Basis für den nächsten Schöninger Sieg

Schöningen. Mit einem Vorsprung in die Pause zu gehen, ist der FSV im bisherigen Saisonverlauf noch nicht gelungen. Das soll sich in Rotenburg ändern.

Drei Siege und ein Remis aus den letzten vier Spielen bescherten den Oberliga-Fußballern der FSV Schöningen satte 10 Punkte und Tabellenrang 6. Nur das negative Torverhältnis von 9:10 trübt die sehr gute Ausbeute minimal. Das will die Mannschaft von Trainer Bastian Breves mit einem Sieg beim Rotenburger SV am Sonntag (15 Uhr) unbedingt korrigieren.

Die Gastgeber, die derzeit auf dem letzten Nichtabstiegsplatz stehen, sind zu Hause noch nicht in Schwung gekommen. Gegen die FT Braunschweig und Spelle gelang ihnen jeweils nur ein 1:1, gegen den Lüneburger SK Hansa kassierte Rotenburg eine 1:3-Niederlage.

Die erste Halbzeit gewinnen, die zweite nicht verlieren

Für den FSV-Coach, der den Gegner im Spiel beim TSV Pattensen beobachtet hat, Grund genug für die Partie im rund 200 Kilometer entfernten Rotenburg/Wümme eine offensive Marschroute festzulegen. „Wir haben uns in der Punktspielrunde bislang noch keine Führung in der ersten Halbzeit herausgespielt. Das wollen wir am Sonntag unbedingt schaffen, denn wenn du die erste Halbzeit gewinnst und die Zweite nicht verlierst, hast du drei Punkte“, rechnet Breves vor.

Damit dies gelingt, soll seine Mannschaft die Gastgeber durch frühes Pressing zu Fehlern zwingen, um dann selbst zu Chancen zu kommen. Auch die personelle Lage stützt Breves’ Optimismus: „Wir werden mit einem guten 18er-Kader nach Rotenburg reisen. Jan Ademeit wird wieder dabei sein, ebenso wie Sergej Evljuskin, der ja zuletzt wegen eines Nasenbeinbruchs fehlte, jetzt aber eine Carbon-Maske bekommt.“ Weiterhin fehlen werden indes Nils Bremer (nach Muskelfaserriss) und Gianluca Evers (bei der Kleinfeld-WM) sowie der Langzeitverletzte Petrus Amin.

Amin will Ende Oktober wieder ins Geschehen eingreifen

Der FSV-Toptorjäger der Vorsaison hatte im Vorbereitungsspiel gegen Haldensleben einen Meniskusschaden erlitten. Vor zwei Wochen wurde er am lädierten Knie operiert, „seit einigen Tagen bin ich im Aufbautraining. Natürlich juckt es mich sehr in den Füßen, wenn ich am Rand stehe und nur zuschauen kann. Dafür bin ich einfach nicht geboren. Man will mitwirken und der Mannschaft helfen“, erklärt Amin. Er hoffe, in zwei bis drei Wochen wieder ins Lauftraining einsteigen zu können, um dann Ende Oktober wieder fit zu sein.

Wenn die Entfernung zu den Auswärtsspielen nicht zu groß ist, begleitet er die Mannschaft auch, um sie moralisch zu unterstützen. So war er beispielsweise in Pattensen mit dabei. „An diesem Sonntag werde ich aber wohl von zu Hause aus die Daumen drücken“, sagt der Stürmer. Vielleicht hilft das ja für den nächsten „Dreier“, ein zumindest ausgeglichenes Torverhältnis und eine noch bessere Platzierung für die FSV ...

