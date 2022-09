KSV kehrt mit leeren Händen aus Hessen zurück

Helmstedt. Die Helmstedter sind beim Spiel in Waldbrunn chancenlos und kassieren die Höchststrafe. Schon am Samstag geht es auf der eigenen Anlage weiter.

Reisetechnisch bekamen die Sportkegler des KSV Helmstedt am vergangenen Wochenende einen ersten Eindruck davon, mit welchen Strapazen sie in dieser Saison regelmäßig konfrontiert sein werden. Sportlich sollte es indes nicht allzu oft so laufen wie im ersten Auswärtsspiel in der 2. Bundesliga: Für das KSV-Team war beim SKC Waldbrunn-Hadamar nämlich absolut nichts zu holen.

KSV-Team muss über die Saison rund 5700 Kilometer reisen

Die Nordstaffel der 2. Bundesliga setzt sich aus sechs Mannschaften aus Nordrhein-Westfalen, drei aus Hessen und eben dem KSV Helmstedt zusammen, der – nach den Abstiegen des GSK Nordhorn und des VOK Osnabrück in der vergangenen Saison – neben dem in die 1. Bundesliga aufgestiegenen TSV Salzgitter der einzige niedersächsische Vertreter in den beiden höchsten deutschen Spielklassen ist. Insgesamt müssen die Helmstedter für ihre neun Auswärtsspiele in dieser Saison rund 5700 Kilometer Strecke zurücklegen.

Die ersten 378 Kilometer führten sie nun ins hessische Waldbrunn, wo der KSV bei der 0:3-Niederlage (21:57 Einzelwertungspunkte, 4391:5118 Holz) die „Höchststrafe“ kassierte, also alle Kegler des Gastgebers bessere Ergebnisse erzielten als der beste Helmstedter. Die Gäste mussten auf den angeschlagenen Burghard Täger verzichten und konnten den Schwung vom Auftaktsieg nicht mitnehmen. Ein Teil davon schien irgendwo auf der A 7 verloren gegangen zu sein, den Rest erledigten die Bahnen ...

Helmstedter stehen von Beginn an auf verlorenem Posten

Während der Mitaufsteiger aus Hessen vor allem im ersten Durchgang Spitzenergebnisse ablieferte, haderten die Helmstedter von Beginn an mit sich selbst und den ungewohnten Kunststoff-Bahnen. Zudem nagte die immer wieder für Unterbrechungen sorgende Technik am Gemüt der Niedersachsen. So hatten Michael Heim (740/5) und Pasqual Eberlein (736/3) gegen Janis Schmitt (940/12) und Alexander Düber (920/11) keine Chance. Damit war die Partie nach dem ersten Block praktisch schon entschieden.

Stefan Seibt (771/6) und Siegfried Kruschke (739/4) konnten noch am ehesten mit ihren Ergebnissen leben, aber auch sie waren Stefan Dietershagen (804/8) und Tom Viertel (846/10) deutlich unterlegen. Schließlich gelang auch Christoph Keeling (704/2) und Benjamin Keipert (701/1) gegen Nico Klink (817/9) und Manfred Schmitt (791/7) keine Schadensbegrenzung mehr.

So musste das KSV-Team mit leeren Händen die Rückreise antreten. Nun gilt es, die Köpfe schnell wieder frei zu bekommen, denn schon am Samstag (13 Uhr) steht das nächste Heimspiel gegen die SKG Wattenscheid an – dann mit hoffentlich zahlreicher Unterstützung im Rücken statt mit zahlreichen Kilometern in den Knochen.

rst/jse

