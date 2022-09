34:28! HSV Warberg/Lelm setzt erste Duftmarke

Paukenschlag zum Saisonauftakt: Der HSV Warberg/Lelm, Neuling in der Handball-Oberliga, setzte eine erste Duftmarke. Und was für eine! Gegen die „Startruppe“ des TV 1887 Stadtoldendorf brannten die HSVer in der voll besetzten Süpplinger Nord-Elm-Halle nach dem Seitenwechsel ein Feuerwerk ab und siegten auch in der Höhe verdient mit 34:28 (12:11).

„Alles entscheidend war, dass wir immer das Tempo hochgehalten haben“, sagte HSV-Trainer Niklas Wosnitza. „Stadtoldendorf hatte nur sieben, acht Spieler, die auf konstant hohem Niveau spielen können. Das wollten wir ausnutzen“, so der Warberger Coach weiter. Der Plan ging auf. Allen voran Milan Vuckovic, Top-Torjäger der vergangenen Oberliga-Saison, war Mitte der zweiten Halbzeit stehend k. o. – dem 30-Jährigen gelang in der Schlussphase kein Tor mehr.

Alle vier Neuzugänge dabei

Auf der Gegenseite besaß Wosnitza, der mit Lukas Meurer, Marvin Peschmann, Keno Rutsch und Philipp Nabel alle vier Neuzugänge einsetzte, zahlreiche personelle Optionen, um die Offensive seiner Mannschaft immer wieder mit frischen und unterschiedlichen Spielertypen zu versorgen. „Die Tiefe unseres Kaders ist schon klasse“, sagte Wosnitza. „Egal, wen ich eingewechselt habe – es gab keinen Leistungsabfall.“

Angetrieben von Tim und Jonas Gronde, die nach dem Seitenwechsel das Tempospiel des HSV permanent befeuerten, steckten die Hausherren auch die Stadtoldendorfer 17:15-Führung nach 38 Minuten locker weg. Letztmals vorne lagen die Gäste beim 18:17 (41.), danach übernahm der HSV das Kommando. Unterstützung erhielten die Warberger von ihrem Publikum. „Es war so laut in der Halle, dass ich in den Auszeiten direkt in die Ohren der Spieler reden musste, sonst hätte mich keiner verstanden“, erzählte Wosnitza. Nach der 46. Minute (21:21) kippte die Partie endgültig zugunsten des HSV.

„Volle Begeisterung – volle Hütte“

Während den Stadtoldendorfern die Wechselmöglichkeiten fehlten, spielte Wosnitza seine Kadertiefe konsequent aus. Schnaufte ein HSV-Spieler, ersetzte ihn ein anderer von der Bank. „Am Ende lief es für uns wie am Schnürchen“, sagte der HSV-Coach. Fast jeder Angriff endete mit einem Torerfolg – und mit jedem Treffer steigerten sich Spieler und Publikum immer weiter in die Euphorie. Wosnitza freute sich über den Triumph: „Volle Begeisterung, Euphorie, eine volle Hütte, dazu ein klarer Sieg. So startet man als Aufsteiger doch gerne in die Saison.“

HSV: Rüger, Lampe – Kramer, Feig, Nabel, Hotopp, Pissarczyk, Gode, Peschmann 1, Rutsch 3, Jonas Gronde 4, Liebing 6, Schmidt 2, Tim Gronde 8, Walther 4, Meurer 5, Kreickenbom 1.

