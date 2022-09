FC Schunter trifft auf das Schlusslicht

Flechtorf. Der 1. FC Wolfsburg ist am Sonntag zu Gast und soll nach Willen von FC-Trainer Wossmann weiter punktlos wieder fahren.

Auf dem Papier hat der Fußball-Bezirksligist FC Schunter eine einfache Aufgabe vor der Brust. Das noch punktlose Schlusslicht 1. FC Wolfsburg ist am Sonntag (15 Uhr) zu Gast in Flechtorf. Doch Schunters Trainer Julien Wossmann warnt seine Jungs: „Wir müssen mit voller Konzentration in die Partie gehen“.

Schunters Trainer Wossmann blickt auf einen ordentlichen Saisonstart

Vier Spiele, vier Niederlage und 2:13 Tore – bei den Gästen aus der Autostadt lief der Saisonstart alles andere als nach Plan. Für Wossmann unbegreiflich. „Wolfsburg hat individuelle Klasse im Kader, aber es scheint so, dass sie es bisher als Mannschaft nicht hinbekommen.“ Ihm ist es wichtig, dass seine Jungs nicht schon im Vorfeld mit den drei Punkten planen. „Es ist ähnlich wie vor dem Spiel gegen Adenbüttel – und dort haben wir am Ende schlecht gespielt und verloren“, erinnert sich Wossmann. „Es wird alles andere als ein Selbstläufer. Irgendwann müssen die ja ihre ersten Punkte holen. Sie werden sich bestimmt denken, dass es sich anbietet würde, den ersten Sieg gegen einen Aufsteiger wie uns zu holen.“

Nach vier Zählern aus den beiden letzten Spielen kann Wossmann auf einen insgesamt ordentlichen Saisonstart blicken. „Wenn wir gegen Wolfsburg gewinnen würden, hätten wir zehn Punkte nach sechs Spielen. Das wäre schon sehr ordentlich, wir wollen den Erfolgskurs weiter beibehalten.“

Spielanlage des 1. FC Wolfsburg spielt FC Schunter in die Karten

Am vergangenen Spieltag traf Schunter mit Wilsche auf einen Gegner, der das Spiel nicht an sich reißen wollte und aus einer kompakten Abwehr heraus agierte. Gegen den 1. FC vermutet Wossmann ein ganz anderes Spiel. „Wolfsburg ist eine Mannschaft, die gern Ballbesitz hat. Wir können den Gegner dann auch mal ruhig kommen lassen. Das spielt uns auf jeden Fall in die Karten.“

Personell sieht es vor dem dritten Heimspiel in Serie derweil gut aus. „Wir hatten zum ersten Mal seit Wochen wieder mehr als 20 Mann beim Training“, erklärt Wossmann, der sich auch über den Regen der letzten Tage freut. „Der Regen tat unserem Platz auf jeden Fall gut, er war mittlerweile knüppelhart. Jetzt dürfte er wieder in einem besseren Zustand sein.“

