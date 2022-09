Kein Punktgewinn trotz Steigerung

Ein Helmstedter Trio hat auch nach zwei absolvierten Spielen in der Fußball-Kreisliga noch eine weiße Weste und somit die maximale Ausbeute von sechs Punkten auf dem Konto. Einen Tag zum Vergessen erlebten hingegen die Fußballer des SV Esbeck.

FSV Schöningen II – TSV Grasleben 2:0 (0:0). Tore: 1:0 Eigentor Warnecke (75.), 2:0 Vahldiek (90.+2). Rot: Weiss (37., TSV).

„Dieses Spiel hatte kein Kreisliga-Niveau, wir haben eine Menge aufzuarbeiten“, sagte FSV-Coach Christopher Peine trotz des Sieges seines Teams. „Wir konnten nicht umsetzen, was wir uns vorgenommen hatten. Grasleben wollte nur kontern. Wenn es blöd läuft, geraten wir in Rückstand – und dann wäre es ganz eng geworden.“ Ein Eigentor war der Brustlöser für die Schöninger Reserve, Marcel Vahldiek machte in der Nachspielzeit alles klar.

TSV Barmke gleicht aus und verfällt in alte Muster

TSV Barmke – TSV Germania Helmstedt 1:3 (0:1). Tore: 0:1 Gerhardt (41.), 1:1 Bliemeister (47.), 1:2 Inasaridze (69.), 1:3 Deuse (71.).

Mit dem Auftritt in Durchgang 1 war Barmkes Trainer Rudi Sorge nicht zufrieden. „Deswegen gab es auch eine lautere Ansprache in der Kabine“, erklärte Sorge. Diese schien vorerst Früchte zu Tragen, keine zwei Minuten nach Wiederanpfiff glichen die Hausherren aus. „Aber dann sind wir schnell wieder in alte Muster verfallen. Die Niederlage geht in Ordnung.“

TuS Essenrode – TSV Danndorf 2:3 (1:1). Tore: 0:1 Schuh (1.), 1:1 Droste (31.), 1:2 Wende (63.), 1:3 Nerman (73./FE), 2:3 Duerkop (83.).

Zweites Spiel, zweite Niederlage für den TuS. Doch sein Trainer Roland Weisheit zeigte sich durchaus zufrieden. „Im Vergleich zur Vorwoche haben wir uns deutlich gesteigert, in der Mannschaft war Leben drin. Auf dieser Leistung müssen wir aufbauen“, so Weisheit. Den frühen Rückstand egalisierte Essenrode noch in Durchgang 1, nach zwei Aussetzern in der Essenroder Hintermannschaft kam Danndorf jedoch wieder zurück auf die Siegerstraße. „Schade“, meinte Weisheit. „Ein Punkt wäre für uns auf jeden Fall drin gewesen.“

SG Rottorf/Viktoria Königslutter – TB Wendhausen 4:1 (1:1). Tore: 1:0 Scholz (9.), 1:1 Breitsohl (34.), 2:1 Härtl (53.), 3:1 Thorwarth (75.), 4:1 Scholz (79.).

Zweites Spiel, zweiter Sieg – und die Tabellenführung. Für die SG hätte der Saisonstart nicht besser laufen können. SG-Coach Dustin Thies fand jedoch, dass die Partie auch ganz anders hätte ausgehen können. „Nach der Trinkpause in Halbzeit 1 haben wir den Faden komplett verloren. Wenn Wendhausen den ein oder anderen Konter besser ausspielt, geraten wir in Rückstand.“ Nach dem Seitenwechsel präsentierte sich sein Team jedoch wieder von einer anderen Seite. „Deshalb ist unser Sieg auch verdient.“

SV Esbeck erlebt Katastrophe gegen den Helmstedter SV

SV Esbeck – Helmstedter SV 0:13 (0:4). Tore: 0:1 Tanriverdi (8.), 0:2 Dierich (22.), 0:3 Eigentor Peggau (29.), 0:4 Fricke (39.), 0:5 Schittko (49.), 0:6, 0:7 Fricke (54., 55.), 0:8 Reinert (67.), 0:9 Schittko (74./FE), 0:10 Osteroth (77./FE), 0:11, 0:12 Osteroth (81., 84.), 0:13 Schittko (88.). Rot: Tanriverdi (69., HSV). Gelb-Rot: Domagala (83., SV).

„Es war eine einzige Katastrophe“, sagte der betrübte Esbecker Spielertrainer Christoph Peggau nach der 0:13-Schlappe. „Ich bin einfach nur enttäuscht.“ Nun gilt es, möglichst schnell die Niederlage aufzuarbeiten, denn nächste Woche geht es zur verlustpunktfreien SG nach Rottorf.

MTV Frellstedt – SG Sundern 1:1 (0:0). Tore: 1:0 Blödorn (78.), 1:1 Danesch (90.).

Auch im zweiten Saisonspiel holt Frellstedt ein Unentschieden. Gegen Aufsteiger Sundern musste der MTV in der Schlussminute noch das 1:1 hinnehmen.

