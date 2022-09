Türk Gücü Helmstedt lädt zum ersten Topspiel der Saison

Er verdiente sich zuletzt Bestnoten in Sachen Laufarbeit: Türk Gücüs Mittelfeldabräumer Maurice Tounkara.

Auch wenn es noch früh in der Saison ist: Der FC Türk Gücü Helmstedt hat in der Fußball-Bezirksliga 2 sein erstes Spitzenspiel vor der Brust. Der Tabellenführer hat am Sonntag (15 Uhr) den drittplatzierten TSV Wendezelle zu Gast – zum Duell zweier ungeschlagener Mannschaften.

„Wendezelle spielt seit Jahren schon in der Bezirksliga, immer unter dem gleichen Trainer. Das ist eine eingespielte Mannschaft“, erklärt Türk Gücüs Coach Fatih Özmezarci, der dem TSV um Trainer Thomas Mainka entsprechend großen Respekt entgegenbringt. „Gerade in der Defensive scheinen die Wendezeller stabil zu sein. Das ist schon ein starker Gegner, der super gestartet ist und noch kein Spiel verloren hat – ein Riesenbrocken.“ Zuletzt musste sich der TSV im Nachbarschaftsduell aber mit einem 2:2 gegen Vechelde zufrieden geben.

Türk Gücü muss schnell kombinieren, um Lücken aufzureißen

Noch besser gestartet sind jedoch die Helmstedter selbst, die mit der Maximalausbeute von 12 Punkten aus 4 Spielen und 21:4 Toren von der Tabellenspitze grüßen. Zwei der vier Gegentreffer kassierte der FC Türk Gücü beim knappen 3:2-Erfolg in Wenden – vor den Augen von Thomas Mainka, der den spielfreien Sonntag seiner Elf nutzte, um die Rot-Weißen live zu beobachten.

„Das wird kein Selbstläufer – im Gegenteil. Wir müssen alles raushauen, müssen viel investieren“, meint Fatih Özmezarci, der abwartende Gäste erwartet. „Ich denke, sie werden uns kommen lassen. Wir müssen das lösen.“ Wie das funktionieren soll, davon hat der FC-Coach klare Vorstellungen: „Wir müssen richtig Gas geben, schnell kombinieren, um so Lücken aufzureißen.“

Und zudem müssen die Helmstedter auch das Bezirkspokal-Achtelfinalspiel am Mittwochabend aus den Köpfen kriegen, zu dem Landesliga-Topteam Vorsfelde an die Kantstraße kommt. „Die Gefahr ist da. Unsere volle Konzentration muss dem Wendezelle-Spiel gelten. Erst wenn wir das erledigt haben, können wir an Vorsfelde denken. Das ist dann ein Bonusspiel“, sagt Özmezarci.

Türk Gücüs Trainer bangt im Topspiel um die Einsätze von Semih Kurtoglu (krank), Frederic Krecklow und Arne Ruff, die beide angeschlagen sind. Sicher ausfallen werden Mohammad Haidari und Alireza Ghorbani, der noch im Heimaturlaub weilt.

