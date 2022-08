Volles Programm – toller Sport

Zur Premiere kamen sie aus nah und fern angereist: Der HSV Warberg/Lelm richtete nun erstmals den „Mandala Handball Cup“ aus – für D- und B-Jugend-Mannschaften. Und so flogen am Wochenende eben kleine und größere Handbälle durch die beiden Sporthallen in Königslutter.

Am Samstag, beim Turnier der weiblichen D-Jugend, waren Gastmannschaften aus Hude, Leipzig, Großenheidorn, Celle und Sarstedt mit der Heimmannschaft vom HSV Warberg/Lelm im fairen und sportlichen Wettkampf. „Es gab viele packende Spiele, und man konnte von den Mädchen im Alter von elf bis zwölf Jahren bereits einige tolle Aktionen sehen“, berichtete Stefan Haese, Mitorganisator des Turniers.

HC Leipzig macht das Rennen

Am Ende eines langen ersten Turniertages stand das folgende Ergebnis fest: Turniersieger wurde der HC Leipzig, Rang 2 ging an den SV Garßen-Celle. Und auf Platz 3 folgte die erste Mannschaft von GIW Meerhandball. Die Platzierten nach dem Podium waren der gastgebende HSV, HSG Hude/Falkenburg, TKJ Sarstedt und die zweite Mannschaft der GIW Meerhandball.

Am Sonntagmorgen trafen dann die weiblichen und männlichen B-Jugenden in Königslutter an. Die Turniere starteten pünktlich um 10 Uhr mit dem Anpfiff zur ersten Spielrunde in der Wilhelm-Bode-Halle und der angrenzenden Halle des Landkreises.

Den Spielleitern des HSV fiel es allerdings schwer, den Spielplan entsprechend freundlich zu erstellen. Denn: Da in der Landkreishalle keine Zuschauer zugelassen waren, war es natürlich schwierig festzulegen, welches Spiel unter Ausschluss der Fans stattfinden sollte. Dennoch wurde eine gute Mischung gefunden – und am Ende des Turniertages waren viele zufriedene Gesichter zu sehen.

Stark besetztes Teilnehmerfeld

Mit fünf Mannschaften startete das Turnier der weiblichen B-Jugend. Unter den teilnehmenden Teams befanden sich zwei Mannschaften, die in der kommenden Saison in der Vorrunde zur Oberliga spielen werden und je nach Erfolg dann in die Oberliga oder die untergeordnete Verbandsliga aufgeteilt werden. Das Teilnehmerfeld komplettierten eine Landesliga-Truppe und zwei Regionsliga-Mannschaften.

Der Tabellenstand lautete am Ende des Turniers: Die Mädchen des MTV Rosdorf setzten sich vor dem HSV Warberg/Lelm und der HSG Schaumburg-Nord durch, gefolgt von der zweiten Mannschaft des HSV und vom SV Stöckheim.

Das mit sechs Mannschaften gut besetzte Turnier der männlichen B-Jugend wurde von der HSG Börde gewonnen. Die Mannschaft nimmt in der kommenden Saison am Spielbetrieb der Sachsen-Anhalt-Liga teil. Diese ist gleichzusetzen mit der Oberliga Niedersachsen, welche die Liga des zweitplatzierten TuS Bothfeld ist. Den dritten Platz erreichte der MTV Vorsfelde der in der kommenden Saison an der Verbandsliga Niedersachsen antreten wird. Auf den weiteren Plätzen folgte wiederum der gastgebende HSV, MTV Rosdorf und VfL Westercelle.

Am Wochenende geht’s weiter

Für das kommende Wochenende stehen bereits die nächsten Vorbereitungsturniere der Jugendhandballer und Handballerinnen im Terminplan des HSV.

Am Samstag steigen die Turniere der weiblichen und männlichen E-Jugend, die mit elf Mannschaften geplant sind. Für Sonntag plant man beim HSV mit einer „richtig vollen Hütte“, wenn die Mädchen und Jungen der Altersklasse C mit 14 Mannschaften in den längsten Turniertag der beiden Handball-Wochenenden starten. Los geht’s dann um 10 Uhr.

