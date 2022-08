„30 richtig starke Minuten“ genügen FC Schunter

Flechtorf. Mit einem 3:1-Erfolg gegen Lupo Martini II fuhr der FC Schunter seinen zweiten „Dreier“ in der Fußball-Bezirksliga 1 ein.

Trainer Julien Wossmann hatte angekündigt, er werde seine Spieler wieder „von der Leine lassen“ – genau das erwies sich im Fußball-Bezirksligaspiel gegen Lupo Martini Wolfsburg II als Erfolgsrezept. „Unser Matchplan ist voll aufgegangen“, freute sich Wossmann nach dem 3:1 (3:1)-Erfolg seines FC Schunter.

Nachdem er seiner Mannschaft in den ersten Saisonspielen eine etwas defensivere Ausrichtung verordnet hatte, stärkte der FC-Coach nun seine Offensive wieder mit einem zweiten Stürmer. Und siehe da: „Die ersten knapp 30 Minuten waren richtig stark – unsere bislang besten in dieser Saison“, lobte Wossmann. Seine Elf lief den Gegner höher und mutiger an als zuletzt, eroberte häufig früh den Ball und generierte daraus Torchancen.

Die Wolfsburger hätten „auch etwas überrascht gewirkt. Allerdings lief bei ihnen in der Anfangsphase auch so gar nichts zusammen“, schilderte Schunters Trainer. Nach nur 20 Minuten schipperte der FC praktisch schon dem Sieg entgegen. Zunächst hatte Jannis Zirn nach einem langen Ball und einer doppelten Weiterleitung das 1:0 erzielt (6. Minute). Nach einer Balleroberung im Mittelfeld wurde Amed Koulibaly steil geschickt, der vor dem Tor cool blieb (16.). Und vier Minuten später veredelte erneut Zirn einen Angriff über Koulibaly und Maverick Schönfelder zum 3:0.

Praktisch aus dem Nichts traf Lupo mit einem Sonntagsschuss aus 25 Metern zum 1:3 (28.). „Da kam ein Bruch in unser Spiel. Man merkte auch, dass wir mit unserer Spielweise zu Beginn Körner gelassen haben“, sagte Wossmann. Der FC rettete sich aber in die Pause, lud die Akkus auf, sortierte sich neu – und ließ in einer „wenig attraktiven zweiten Halbzeit“ nichts mehr anbrennen. Für erhöhten Pulsschlag sorgten nur noch die intensiven Zweikämpfe, die Diskussionsfreude auf und neben dem Feld und schließlich eine rote Karte gegen einen Lupo-Akteur.

Tore: 1:0 Zirn (6.), 2:0 Koulibaly (16.), 3:0 Zirn (20.), 3:1 Schäfer (28.). Rote Karte: Catapano (Lupo, 90.+5/Tätlichkeit).

